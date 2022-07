“No creí que llegaría tan lejos”: así fue la fiesta temática del PRI que se viralizó en redes sociales

Jóvenes realizaron una fiesta temática del PRI (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Entre escándalos y señalamientos por una posible desaparición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó de ser el partido hegemónico por más de siete décadas en el país a solo gobernar tres estados y estar en riesgo de perder el registro a nivel federal, así como mostrarse cada vez más reducido en las dos cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales.

Fue por el contexto anterior que sorprendió cuando, la noche del sábado 9 de julio, se viralizó en redes sociales que una joven había realizado su fiesta de cumpleaños con temática del instituto político, lo cual, más que críticas, causó simpatía entre los internautas, especialmente por el contexto que el país estaba viviendo pues coincidió con la muerte del expresidente tricolor Luis Echeverría Álvarez.

Infobae México habló con Adriana Pineda, mejor conocida como La Mala en Twitter, quien fue la persona festejada que decidió llevar su cercanía con el instituto más allá de los eventos estrictamente políticos, pues organizó una pequeña reunión para convivir con su círculo de amigos y conmemorar un año más de vida.

Adriana Pineda lleva ocho años en el PRI (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

De acuerdo a lo que la joven relató, la idea de la temática surgió de una de sus amigas, ya que, aunque sus amigos no coinciden con su militancia, decidieron participar en una de las pasiones de la joven y divertirse en una reunión tras pasar meses encerrados por la pandemia.

“Yo llevo ocho años trabajando para el partido, entonces, una amiga me dijo así como: ‘¿Y por qué no haces tu fiesta del PRI?’. Y (dije) ‘pues sí no’, porque, más allá de la militancia, como que siempre he sido muy metida con el tema del partido; mi tesis, por ejemplo, es del partido...es sobre el proceso ideológico del partido, entonces se me hizo una gran idea”, expresó entre risas al recordar lo bien que la pasó.

Sin embargo, confesó que nunca pensó que las fotografías y videos llegarían tan lejos, debido a que solo se trató de una fiesta privada de no más de 15 personas, en donde solo tres de los presentes eran declarados priistas, mientras que los demás “son críticos del PRI”.

Otra de las sorpresas que se llevó Adriana Pineda fue que no recibió “hate” -críticas- en redes sociales, pese a que el PRI es uno de los partido políticos más criticados y cuestionados por la ciudadanía; al contrario, las personas mostraron su decepción por no haber sido invitados, por lo que adelantó que el próximo año podría hacer una “fiesta PRI 2.0″ más grande.

Piensa en hacer una fiesta más grande el próximo año (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Una de las principales características que define a Pineda, según su círculo cercano, es su proximidad al PRI, pues por casi una década ha dedicado su tiempo y energía a impulsar un cambio al interior del partido, tanto que ha decidido analizar para su tesis de licenciatura qué está sucediendo con la ideología que persigue el partido.

Ante lo cual, puntualizó que más que una fe ciega en las propuestas que lanzan los principales cuadros del tricolor, lo que ella ha buscado es transformar a la militancia a través de la crítica con propuestas, pues lo que falta en el partido es una nueva ruta y resarcir los daños que se causaron a la población.

Y es que la festejada fue consciente de que su celebración coincidió con la muerte del expresidente Echeverría, por lo que citando a la exdirigente del PRI, Dulce María Sauri, señaló la importancia de que el partido pida perdón a la ciudadanía y a la población por los daños que se causaron.

Disfraces, máscaras, pasteles y chalecos rojos fueron los principales elementos que se vieron en la fiesta (Foto: Twitter/@LaMalaC)

Mientras tanto, una de las invitadas también habló con este medio y confesó cuál fue la idea de su disfraz, puesto que llegó a la celebración haciendo alusión al Código de Procedimientos Penales, en referencia a las reformas que impulsó el exmandatario Enrique Peña Nieto.

“Básicamente (la celebración) no fue con la idea de ‘ensalzar’ (al PRI), porque sabemos perfectamente que fue un régimen que dejó muchísimas cosas negativas al país socialmente y toda la estela de corrupción que ha dejado, principalmente fue intentar buscarle una mirada diferente y eso vino, principalmente, por ella”, explicó.

Ambas jóvenes coincidieron en la importancia de cuestionar el pasado priista, pero sin que éste sea estricto, sino también a través de la sátira, una de las cosas que se buscó con la celebración del pasado fin de semana.

Fue gracias a diferentes videos en TikTok, así como publicaciones en Twitter y Facebook, que rápidamente se volvió tendencia la celebración, la cual podría tener una segunda parte en 2023.

