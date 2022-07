“Mi rey santo adorado”: la foto con la que Chumel Torres se burló de AMLO tras su reunión con Joe Biden

Chumel Torres se burló de AMLO tras reunión con su homólogo Joe Biden (Fotos: Instagram//REUTERS/Edgard Garrido)

En el marco de la reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su homólogo estadounidense, Joe Biden, las críticas y burlas no han dejado de llover en las redes sociales, entre ellas, la del creador de contenidos Chumel Torres.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República compartió una fotografía del mandatario federal sentado junto al presidente de Estados Unidos.

En la imagen se puede observar como ALMO escucha con atención a su homólogo del país del norte, con las rodillas pegadas y los hombros caídos; junto a la foto, el comediante chihuahuense ironizó que ese era su adorado “rey santo”.

“Ay mi rey santo adorado”, escribió en su red social.

Chumel Torres compartió una fotografía del mandatario federal sentado junto al presidente de Estados Unidos (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

En otra publicación, Chumel Torres se burló del presidente López Obrador por su plática con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris; y es que según señaló el creador de contenidos, la funcionaria utilizó señas para que el mandatario federal “entienda” lo que le dice.

“MADRE DEL AMOR HERMOSO NO LE ENTIENDE NI MEDIA PALABRA”

Ante sus publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se burlaron del lenguaje corporal del presidente López Obrador al estar junto al mandatario estadounidense.

Chumel Torres se burló del presidente López Obrador por su plática con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“¿Qué significa esa posición de piernas? Alguien que me explique por favor”, “Hay que avisarle que cuando uno se sienta se suelta el botón del saco para que no se vaya a reventar” y “El traje se desabotona cuando te sientas. Estamos jodid*s con la imagen que proyecta. Piensa que está en su rancho”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que la tarde de este 12 de julio, el presidente López Obrador se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden, a quien presentó cinco medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio e impulsar el desarrollo de ambas naciones.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo”, manifestó.

López Obrador se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden (Foto: AFP)

Y agregó: “Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”.

Asimismo, durante su visita oficial en Washington, el jefe del Ejecutivo afirmó que las circunstancias actuales, resultado de la pandemia de COVID-19, demandan cerrar filas de cara a los desafíos globales.

Sin embargo, al igual que Chumel Torres, varios internautas y personajes de la política mexicana arremetieron en contra del mandatario federal por su postura en la reunión.

Javier Lozano también criticó a AMLO por reunión con Joe Biden (Foto: Cuartoscuro)

Tal fue el caso del ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien a través de su cuenta oficial de Twitter escribió: “Seré breve, este hombre diminuto NO me representa”.

Mientras que el usuario Vampipe aseguró que durante toda la intervención de López Obrador, Biden “se la pasó aguantándose la risa”.

“¡Qué vergüenza! Joe Biden agradece al camarógrafo por aguantar (cámara en mano), el largo discurso de AMLO. Largo y lento; SOPORÍFERO. Nunca un presidente EEUU había interrumpido un discurso en reunión bilateral para agradecer al camarógrafo… pero ¡es que se pone de pechito!”, señaló por su parte la periodista Fernanda Familiar.

SEGUIR LEYENDO: