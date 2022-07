Ricardo Monreal dejó atrás a “chorcholatas”; simpatizantes y amigos lo ovacionaron en el evento Reconciliación por México

Ricardo Monreal reafirmó sus intenciones de competir en el 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Simpatizantes de Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, se reunieron en la Plaza de Toros Arroyo de la Ciudad de México para efectuar un mitin al que llamaron Reconciliación por México, el cual, curiosamente, lleva las iniciales del senador morenista.

Por medio de redes sociales se han viralizado imágenes del evento, mismo que se tiene entendido que se realizó de carácter privado, en donde los asistentes ovacionaron al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al grito de “¡Presidente, presidente!”.

En dicho evento, el senador morenista reafirmó sus intenciones de participar en las elecciones presidenciales de 2024; sin embargo, volvió a negar todo tipo de conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a que ha sido la única “cocholata” que no ha sido destapada por el titular del Ejecutivo. Además, presentó una canción de rap con la que buscará sumar su popularidad entre los mexicanos.

“No me voy a confrontar nunca con el presidente, pero voy a defender en lo que pienso y en lo que creo. Y vamos a ir hasta el final del camino”, afirmó el presidente de la Jucopo ante sus simpatizantes.

(Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Cabe mencionar que apenas el pasado 26 de junio, durante el mitin que realizó Morena en Coahuila, Monreal Ávila pidió unidad entre los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T): “Aquí, con este movimiento se expresa el sentimiento de ratificar la hazaña ciudadana de 2018 para salir victoriosos en 2023, sólo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo”.

Aunado a ello, el 8 de julio, Ricardo Monreal se hizo una “limpia” para quitarse las malas vibras rumbo a los procesos electorales que se celebrarán en 2024.

Fue dentro de las instalaciones del Congreso de la Unión que se realizó la “limpia” por parte de un grupo de indígenas pertenecientes a la cultura totonaca de la región de Papantla, en Veracruz, donde el “abuelo” de dicha comunidad le otorgó protección a través de varios amuletos.

Ricardo Monreal se hizo una limpia en el Senado (Foto: Especial)

Durante el rito, al senador se le entregó una vela que deberá encender una vez cada semana, con lo que el doctor en Derecho Constitucional declaró estar “protegido”. Al término de la ceremonia, afirmó sentirse “como liberado, livianito, para poder ejercer con plenitud nuestras facultades y funciones; estamos listos. Miren mi amuleto, mi vela para todo, esta bebida para curarme y espantarme los malos espíritus”.

“Muchas gracias por la limpia, porque la necesitamos, vamos a iniciar un proceso muy importante y necesitamos que todos los espíritus estén de nuestro lado”, comentó el legislador a los medios luego del evento.

No obstante, Monreal Ávila indicó que se debe “combatir la envidia, la insidia, combatir toda mala vibra y rodearnos de buenas vibras. Por eso le agradezco al abuelo que me haya quitado tanta mala vibra; ya me siento liberado”.

Ricardo Monreal lanza rap para obtener más popularidad (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Tras culminar el rito, el senador dijo estar listo para enfrentar a las “chorcholatas” de López Obrador para así convertirse en el abanderado del partido guinda en 2024.

Un día ante de la “limpia”, el senador entonó una de las rimas que componen su rap: “Hola soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo, yo siempre soy su aliado, yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, es mi dedicación y el trabajo realizado aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado: diputado, senador, gobernante de mi estado”.

