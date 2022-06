Pese advertencias a Morena, Ricardo Monreal se presentó en el mitin de Coahuila

Ricardo Monreal sí asistió al mitin de Coahuila tras ausencia en el Edomex (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, se presentó en el mitin del partido guinda en Coahuila pese a sus advertencias de una posible salida del instituto político.

Tras su ausencia en el mitin de Morena en el Estado de México el pasado 12 de junio, Ricardo Monreal sí participo en el evento del partido guinda en Coahuila, en donde también figuraron grandes personalidades de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), como lo son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), Citlalli Hernández y Mario Delgado, secretaria general y dirigente nacional de Morena.

Asimismo, se hicieron presentes los triunfadores de las elecciones gubernamentales del pasado 5 de junio: Mara Lezama, Américo Villareal y Julio Menchaca. Así como también Marina Vitela, morenista que perdió las elecciones de Durango.

El ausente de esta ocasión fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), quien el pasado 20 de junio anunció que dio positivo a COVID-19

Claudia Sheinbaum fue recibido por morenistas al grito de "presidenta" en el aeropuerto de Torreón (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Durante su intervención, simpatizantes de Morena y la 4T ovacionaron a Monreal Ávila al grito de “¡presidente, presidente!”, justo enfrente de Claudia Sheinbaum, quien también ha sido considerada como una de las presidenciables del partido guinda.

“Aquí, con este movimiento se expresa el sentimiento de ratificar la hazaña ciudadana de 2018 para salir victoriosos en 2023, sólo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo”, declaró el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado.

Asimismo, Monreal Ávila resaltó los ejercicios democráticos que se han dado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como lo fue la Revocación de Mandato.

“Vamos a caminar juntos hacia la victoria, por eso es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos”, sentenció.

Marcelo fue el gran ausente de este mitin (Foto: Twitter/@m_ebrard_)

Cabe mencionar que hace unos días, el presidente de la Jucopo advirtió que dejaría el partido en caso de no ser tomado en cuenta para las elecciones presidenciables de 2024.

“Hasta ahora, no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, declaró Monreal Ávilar durante un encuentro con los medios de comunicación desde León, Guanajuato en la presentación de su libro Grandes Reformas.

No obstante, reafirmó sus intenciones para convertirse en el candidato de Morena en 2024, pese a no ser “destapado” por López Obrador al igual que las otras “corcholatas”.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el club de los señalados, no sea mencionado en el club de los elegidos, desde las matutinas mañaneras, conferencias, aun así he decidido participar”, enfatizó el morenista.

En aquella ocasión, el senador aseguró que sólo el pueblo es quien decidirá si se convierte en candidato, sin embargo, en diversas ocasiones ha dejado en claro su disgusto hacia el método que utilizará Morena para la selección de su representante en 2024.

