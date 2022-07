PAN respaldó la Jornada de Oración por la Paz ante la violencia en México: “Es tiempo de detener el río de sangre”

Marko Cortés cuestionó cuántos muertos más faltan para que el mandatario federal presente un plan de seguridad que sea efectivo (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Ante la violencia que se vive en México, instituciones religiosas convocaron a una Jornada de Oración por la Paz -la cual comienza este domingo 10 de julio-, con el fin de rememorar a aquellos que han perdido su vida de una manera violenta. Bajo ese tenor, el Partido de Acción Nacional (PAN) respaldó este llamado.

A través de un comunicado, el líder del partido albiazul, Marko Cortés, señaló que la convocatoria de la iglesia católica es una iniciativa para que el gobierno reconozca el fracaso de su estrategia de seguridad, toda vez que la ola de asesinatos en México se ha acrecentado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La Jornada de Oración por la Paz (...) es una iniciativa que comparten muchos sectores de la sociedad que observan con impotencia cómo el crimen les arrebata uno a uno a sus miembros y los tienen amenazados en sus actividades productivas”

Marko Cortés aseguró que con la militarización del país se ha intensificado la ola de violencia en México (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Y es que de acuerdo con el dirigente panista, desde que inició el mandato de López Obrador se han registrado más de 126 mil asesinatos, 380 mil mexicanos han sido desplazados, 30 mil personas han sido reportadas como desaparecidas y existe un promedio de 10 feminicidios por día.

Ante las cifras alarmantes, Marko Cortés cuestionó cuántos muertos más faltan para que el mandatario federal presente un plan de seguridad que sea efectivo, a través de la coordinación y capacitación de las policías civiles de las tres órdenes de gobierno, con un presupuesto en que se priorice el salario, la profesionalización y el equipamiento de los cuerpos policiacos.

Asimismo, el líder de Acción Nacional aseguró que no hay un mexicano o mexicana que no tenga un familiar que “no haya sido víctima de la violencia” en el país, por lo que también criticó la estrategia de AMLO de “abrazos no balazos”, pues indició que si no está garantizada la seguridad, no se podrá tener un crecimiento económico.

“¿Qué más necesita López Obrador para corregir su estrategia de seguridad? ¿cuántos muertos más debe haber para que escuche el clamor de la sociedad? Ya es tiempo de detener el río de sangre que recorre el país”

La convocatoria a la Jornada de Oración por la Paz fue en respuesta al asesinato de dos sacerdotes jesuitas (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El pronunciamiento del PAN se da luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús emitieran un comunicado el pasado 4 de julio en el que convocaron a una Jornada de Oración por la Paz ante los altos índices de violencia en el país.

“Queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz”, señalaron. Es por ello que este domingo 10 de julio se solicitó hacer memoria a todos los sacerdotes y religiosos que han sido asesinados. Asimismo, la Compañía de Jesús informó que antes del mediodía se llevará a cabo un “acto ecuménico en silencio” en la Estela de Luz.

Para ello, se pidió llevar velas para que sean colocadas en las placas de las víctimas instaladas en el sitio. Esta es sólo una de las cuatro acciones contempladas dentro de dicha Jornada, pues también se invitó durante el mes de julio a celebrar misas en lugares significativos en los que se han registrado episodios cruentos, como asesinatos, feminicidios y demás actos violentos.

El Padre Javier Campos y el Padre Joaquín Mora fueron asesinados al intentar auxiliar a un hombre (Foto: Twitter@JesuitsGlobal)

De igual manera, el 31 de julio las eucaristías pedirán por los victimarios, por sus vidas, y por la “conversión de sus corazones. Tendamos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido a la casa de Dios”, indicaron.

El llamado de las instituciones religiosas fue en respuesta al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, el pasado 20 de junio, junto a un guía de turistas, hecho que conmocionó al país entero. Por este crimen ha sido responsabilizado José Noriel Portillo”, alias El Chueco, y hasta el momento han sido detenidas 12 personas.

