México

Poncho Herrera muestra su faceta como entrevistador: Anahí, Martha Higareda y Hugo Sánchez entre sus invitados de lujo

El episodio de Encuentros sin fronteras donde ambos ex RBD conviven generó comentarios en redes y aumentó la expectativa entre seguidores acerca de un posible reencuentro musical del grupo impulsado por Alfonso Herrera y Anahí

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En enero pasado Anahí y Alfonso Herrera reaparecen juntos en un video, generando furor entre los fanáticos de Rebelde y RBD (IG)
En enero pasado Anahí y Alfonso Herrera reaparecen juntos en un video, generando furor entre los fanáticos de Rebelde y RBD (IG)

Alfonso Herrera debuta como entrevistador en Encuentros sin fronteras, el programa de ESPN que se estrenó el 8 de junio de 2026 en Disney+ con 13 figuras del deporte y el entretenimiento como invitados, en el marco del Mundial 2026.

El actor mexicano, que ya tenía experiencia como conductor, enfrenta por primera vez el formato de la entrevista en profundidad.

Encuentros sin fronteras es la primera apuesta de Herrera como entrevistador, un rol distinto a los que ya había desempeñado frente a cámaras: en 2015 condujo La ciencia de lo absurdo en NatGeo y en 2025 fue el host de Destino Soñado: Un viaje sorpresa. El programa se describe como un espacio donde el fútbol sirve de hilo conductor para revelar historias íntimas de sus invitados.

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Por qué ESPN eligió a Poncho Herrera

Jorge Castillo, vicepresidente de Sports México de ESPN, impulsó el cambio de perfil en el formato de entrevistas mundialistas que la cadena venía produciendo en ediciones anteriores. La apuesta fue por un conductor que aportara un registro más cercano al entretenimiento y menos anclado al análisis deportivo.

Los episodios, de aproximadamente 23 minutos, se publican los lunes en Disney+ y ESPN. El programa forma parte de la cobertura 24/7 que la cadena despliega durante el torneo.

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Los 13 invitados del programa

Poncho Herrera compartió en sus historias de instagram el emotivo reencuentro con Anahí (Encuentros sin fronteras/ ESPN)

La nómina combina leyendas del fútbol con figuras del entretenimiento mexicano e internacional. Del ámbito deportivo participan Hugo Sánchez, Ricardo “Tuca” Ferretti, Kaká, Sergio “Kun” Agüero, Sebastián “El Loco” Abreu, Jenni Hermoso y el clavadista Osmar Olvera.

Del mundo del espectáculo y la cultura se suman Anahí, Martha Higareda, Diego Boneta, el escritor y guionista Guillermo Arriaga, el periodista deportivo José Ramón Fernández y el dúo del podcast La Cotorrisa, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky.

Los momentos que marcaron cada episodio

Un hombre barbudo con gafas sonríe ampliamente, su rostro parcialmente cubierto por el hombro y el cabello rubio de una mujer
En el mismo episodio, Anahí recordó cuando grabó un comercial junto a Hugo Sánchez, y ambos revivieron con humor y nostalgia los momentos que definieron su paso por la agrupación. (Instagram/ Alfonso Herrera)

El reencuentro con Anahí fue el episodio más comentado. La cantante y actriz, excompañera de Herrera en Rebelde y en RBD, reveló dentro del programa que su mayor pelea con él ocurrió durante una gira en Colombia: “Odio a Poncho, me quiero salir del grupo”, recordó entre risas.

El propio Herrera confesó en el mismo espacio haber cerrado ese ciclo al terminar un concierto en Madrid: “Me bajé del escenario y dije: ‘Creo que aquí se terminó mi etapa en ese proyecto’”.

En el mismo episodio, Anahí recordó cuando grabó un comercial junto a Hugo Sánchez, y ambos revivieron con humor y nostalgia los momentos que definieron su paso por la agrupación.

Las revelaciones de los deportistas

Con los futbolistas, Herrera extrajo confesiones de peso. Kaká narró el accidente que casi lo dejó paralítico y que, a pesar de ello, lo llevó a convertirse en referente de la selección brasileña. Sebastián “El Loco” Abreu relató de primera mano cómo ejecutó el gol a lo Panenka en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Kun Agüero abordó su condición de salud, mientras que Hugo Sánchez compartió los detalles de su traspaso al Real Madrid y su experiencia en el club español.

Martha Higareda y Alfonso Herrera se reencontraron tras dos décadas de Amarte Duele en marzo pasado. (Instagram: @ponchohd)
Martha Higareda y Alfonso Herrera se reencontraron tras dos décadas de Amarte Duele en marzo pasado. (Instagram: @ponchohd)

El episodio de Anahí reavivó rumores sobre RBD

El adelanto del programa desató una ola de reacciones en redes. “Lo más cerca que hemos estado de la paz mundial” y “Esperé mi vida entera para ese reencuentro” fueron algunos de los comentarios que circularon tras la difusión del clip.

La aparición de Anahí también alimentó especulaciones sobre un posible regreso de RBD. Desde mayo, ambos artistas habían publicado un video acompañado de la frase “M&M”, lo que disparó rumores de una nueva colaboración. Hasta la fecha, no existe confirmación oficial al respecto.

Herrera, en su mejor momento como actor

El programa llega en medio de una racha productiva del actor. El 29 de abril de 2026 se estrenó en Prime Video La casa de los espíritus, miniserie de ocho episodios basada en la novela de Isabel Allende, producida por Amazon MGM Studios y FilmNation. Herrera interpreta a Esteban Trueba, un personaje que atraviesa desde la juventud hasta la vejez a lo largo de casi medio siglo de historia.

La serie, rodada íntegramente en Chile bajo la dirección de Andrés Wood y Francisca Alegría, cuenta con Eva Longoria y la propia Allende entre sus productoras ejecutivas. El elenco incluye a Nicole Wallace, Dolores Fonzi y Fernanda Castillo.

Para este verano de 2026, Netflix prepara La captura, película dirigida por Chava Cartas en la que Herrera interpreta a Arturo Carmona, un policía honesto que, durante una patrulla nocturna en Los Mochis, detiene un vehículo robado y descubre que el conductor es Joaquín “El Chapo” Guzmán. Noé Hernández coprotagoniza el thriller, cuya fecha exacta de estreno aún no fue confirmada por la plataforma.

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