Solidaridad en el Mundial 2026: afición de Suecia abraza a madres buscadoras en Monterrey

Suecos regalan abrazos y apoyo a madres buscadoras en el estadio Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer partido del Mundial 2026 en Monterrey se disputó el último domingo entre las selecciones de Suecia y Túnez, con victoria para el primero de 5-1, ocasionando el despido del director técnico Sabri Lamouchi,

El estadio Monterrey reunió a miles de aficionados internacionales en la tribuna, mientras que, en las inmediaciones del inmueble, colectivos de madres buscadoras de Nuevo León se manifestaron para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

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El gesto de la afición de Suecia

Una caravana de aficionados suecos que se dirigió al estadio Monterrey, se detuvo donde las madres buscadoras exhibían fotografías y pancartas con los nombres de sus familiares desaparecidos.

Al percatarse de la protesta por parte de las madres buscadoras, los fanáticos de Suecia, que iban vestidos con sus colores de la bandera, no sólo se acercaron a las mujeres, sino que las escucharon e intercambian palabras de aliento.

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Suecia goleó 5-1 a Túnez bajo el arropo de su afición en Monterrey. REUTERS/Raquel Cunha

Pero lo que realmente tocó el corazón de miles de personas en redes sociales es que muchos de los suecos, en un acto espontáneo de empatía, ofrecieron abrazos y apoyo a las madres buscadoras que exigen una respuesta a sus demandas.

Reacciones y repercusión

Las madres buscadoras reconocieron el acto de solidaridad de la afición sueca y destacaron la importancia de la atención internacional para su causa. En tanto, activistas locales señalan que este tipo de apoyo es poco común en eventos públicos nacionales, donde suelen enfrentar indiferencia o represión.

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Visibilidad internacional

La manifestación pacífica aprovecha la cobertura mediática del Mundial 2026 para denunciar la crisis de más de 133,000 personas desaparecidas en México. Las madres buscadoras esperan que la atención global contribuya a ejercer presión sobre las autoridades y a mantener vigente la exigencia de búsqueda y justicia para sus familiares.

Metas específicas de las madres buscadoras

Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

Visibilizar la problemática: Utilizan la presencia de prensa internacional y de miles de aficionados extranjeros para mostrar la magnitud de la crisis de personas desaparecidas en México .

Exigir justicia y avances en las investigaciones: Los colectivos de madres buscadoras reclaman a las autoridades federales y estatales un mayor compromiso, acciones concretas y resultados en la búsqueda e identificación de sus familiares.

Obtener apoyo internacional: Al sensibilizar a la comunidad global, las mamás de familiares desaparecidos esperan obtener presión internacional que obligue a las autoridades mexicanas a priorizar la atención a las víctimas y a mejorar los mecanismos de búsqueda.

Solidaridad y acompañamiento: Buscan generar empatía en la sociedad, tanto nacional como extranjera, para que su causa no quede invisibilizada y reciban respaldo social y político.

Dignificar la memoria de sus familiares: Al colocar fotografías, pancartas y volantes, las madres buscadoras honran la memoria de las personas desaparecidas y mantienen vigente la exigencia de verdad y justicia.

Arrebatan lona de madres buscadoras para cubrirse de la lluvia

Tres hombres tomaron lona de madres buscadoras para taparte de la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los festejos en el Ángel de la Independencia, tras la victoria de México sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, aficionados se protegieron de la lluvia con una manta perteneciente a las madres buscadoras que se encontraban en dicho lugar.

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El acto fue grabado y difundido en redes sociales, provocando indignación nacional y reclamos de respeto hacia las víctimas y sus familias. Algunas madres trataron de recuperar la manta mientras un reportero fue agredido por uno de estos sujetos al intervenir por esta situación.

Después de varios días de trabajo colaborativo, en redes sociales y algunos medios ya se identificó a los jóvenes que usaron la manta de las madres buscadoras para taparse de la lluvia durante los festejos del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia, sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de las autoridades ni información sobre sanciones legales o administrativas.

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