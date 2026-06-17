Alerta por temporal en México: estos estados enfrentarán lluvias intensas, rayos y riesgo de inundaciones

En Nuevo León se prevé que caigan fuertes lluvias. (Foto: Cuartoscuro)

Entre el martes 16 y el jueves 18 de junio, gran parte del territorio nacional enfrentará un periodo de inestabilidad atmosférica que favorecerá tormentas prolongadas, actividad eléctrica y lluvias de fuerte intensidad.

Especialistas advierten que algunos estados podrían registrar precipitaciones durante más de seis horas consecutivas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, desbordamiento de arroyos y afectaciones en zonas urbanas.

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La combinación de varios sistemas meteorológicos mantendrá condiciones favorables para la formación de tormentas severas durante la segunda mitad de la semana.

Ante este panorama, autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar transitar por vialidades susceptibles a encharcamientos o corrientes de agua.

Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila concentrarán las lluvias más intensas

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el noreste de México será una de las regiones más afectadas por este temporal.

Entre la tarde del martes 16 y la madrugada del miércoles 17 de junio se prevé el desarrollo de tormentas extensas en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, condiciones que podrían mantenerse de forma intermitente hasta el jueves 18.

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Vista general de lluvia generalizada en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. EFE/Archivo

Los especialistas señalan que el norte de Nuevo León y diversas zonas de Tamaulipas podrían acumular entre 80 y 120 milímetros de lluvia en un corto periodo de tiempo.

Estas cantidades son suficientes para provocar inundaciones urbanas, deslizamientos en áreas de riesgo, así como incrementos rápidos en el nivel de ríos y arroyos.

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Además de las precipitaciones, las tormentas estarán acompañadas por descargas eléctricas frecuentes, fuertes rachas de viento e incluso posible caída de granizo en algunos sectores.

Las autoridades han pedido extremar precauciones durante la noche y la madrugada, cuando se espera que varios de los núcleos de tormenta alcancen su mayor intensidad.

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En Coahuila también existe preocupación por la posibilidad de lluvias persistentes que generen afectaciones en carreteras, caminos rurales y zonas bajas.

Los pronósticos indican que la humedad proveniente del Golfo de México seguirá alimentando estos sistemas durante buena parte de la semana.

Las autoridades recalcaron estar atentos a la población a los avisos oficiales. (@SGIRPC_CDMX)

La duración de algunos episodios de lluvia es uno de los factores que más preocupa a los expertos, ya que las tormentas podrían mantenerse activas por más de seis horas consecutivas en determinadas regiones, elevando considerablemente el riesgo de inundaciones.

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El temporal se extenderá al sureste y otras regiones durante el resto de la semana

Aunque el foco principal estará en el noreste mexicano, otras entidades también registrarán condiciones adversas entre el miércoles 17 y el viernes 19 de junio.

En estados como Chiapas y Oaxaca se prevén aguaceros importantes debido a la interacción de una onda tropical y una vaguada que favorecerán el desarrollo de tormentas de gran extensión.

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Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también podrían registrar lluvias de intensidad variable acompañadas de rayos y truenos.

En algunas localidades del sureste, las precipitaciones podrían presentarse durante varias horas, provocando encharcamientos y complicaciones en la movilidad.

En Yucatán también se esperan lluvias fuertes. REUTERS/Lorenzo Hernandez

Los meteorólogos advierten que uno de los principales peligros asociados a este temporal será la actividad eléctrica.

Los rayos representan un riesgo importante para quienes realizan actividades al aire libre, por lo que se recomienda buscar refugio en estructuras seguras al escuchar truenos o detectar tormentas cercanas.

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Las lluvias también alcanzarán sectores del centro y occidente del país, donde podrían registrarse chubascos y tormentas vespertinas. Aunque en estas regiones los acumulados serían menores en comparación con el noreste, no se descartan afectaciones puntuales en zonas urbanas con problemas recurrentes de drenaje.

El actual patrón meteorológico forma parte de una etapa de mayor actividad pluvial que se espera continúe durante la segunda quincena de junio, favorecida por el ingreso constante de humedad y la presencia de sistemas atmosféricos que seguirán generando condiciones para lluvias frecuentes.

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