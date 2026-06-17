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Roberto Velasco visita la embajada de EEUU, Ronald Johnson destaca colaboración entre ambos países

El embajador señala que el recorrido forma parte de los trabajos de seguridad vinculados con el Mundial 2026

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El embajador señala que el recorrido forma parte de los trabajos de seguridad vinculados con el Mundial 2026
Ronald Johnson señaló que la delegación acudió al Centro Conjunto de Coordinación para revisar tareas de seguridad vinculadas al Mundial 2026. Crédito: X/@USAmbMex

El embajador Ronald Johnson informó este 16 de junio que, durante la visita del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a la Embajada de Estados Unidos en México, acudieron al Centro Conjunto de Coordinación para revisar tareas de seguridad ligadas al Mundial 2026, de acuerdo con un mensaje publicado en X por el diplomático.

En la publicación, Johnson afirmó que la cooperación entre Estados Unidos y México se basa en “una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos” para fortalecer la seguridad, proteger a nuestros ciudadanos” y contribuir al éxito del Mundial.

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Ronald Johnson reporta 313 transferencias de prófugos a México desde enero de 2025

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que su gobierno transfirió 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que su gobierno transfirió 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó las primeras horas de este 16 de junio que su gobierno ha transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, una cifra que el diplomático presentó como muestra de cooperación bilateral en seguridad mientras siguen pendientes cientos de solicitudes formales de extradición hechas por el gobierno mexicano.

La diferencia importa porque México mantiene 269 requerimientos de extradición enviados a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, de acuerdo con el canciller Roberto Velasco Álvarez en conferencia de prensa del pasado 19 de mayo. De ese total, 36 fueron rechazados y 233 seguían pendientes; 183 de esos casos corresponden a peticiones formales de extradición.

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Johnson dio a conocer el dato en su cuenta de X, después de informar sobre la captura y entrega de un ciudadano mexicano buscado por prostitución de un menor y agresión sexual. Según el propio embajador, elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición de las autoridades mexicanas.

El diplomático vinculó ese caso con la relación entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “Juntos llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras, escribió Johnson.

Este anuncio ocurrió días después de una reunión en la embajada de Estados Unidos entre representantes de decenas de agencias de seguridad de ambos países, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación. Ahí revisaron avances en crimen organizado, robo de combustible, seguridad fronteriza, migración irregular y tráfico de armas.

Roberto Velasco sostiene una llamada con Marco Rubio para revisar la agenda bilateral

Montaje de dos fotos: a la izquierda, Marco Rubio en un primer plano; a la derecha, Roberto Velasco hablando en un podio con el logotipo de Relaciones Exteriores.
El titular de la SRE, Roberto Velasco, habló por teléfono con Marco Rubio para revisar la agenda México-Estados Unidos en seguridad, migración y comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la SRE, Roberto Velasco, habló el pasado lunes 8 de junio por teléfono con Marco Rubio para revisar la agenda entre México y Estados Unidos en seguridad, migración y comercio, una comunicación que, según la Cancillería, mantiene abiertos los canales diplomáticos en medio de tensiones recientes entre ambos gobiernos.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha difundido un posicionamiento adicional sobre la llamada. La comunicación, según la SRE, confirmó que ambas administraciones sostienen el diálogo en áreas que consideran prioritarias.

La dependencia mexicana informó que la conversación ocurrió en un ambiente cordial y respetuoso. Los dos funcionarios coincidieron en la necesidad de conservar una relación de cooperación estrecha en asuntos centrales de la agenda bilateral.

Durante el intercambio, los funcionarios abordaron retos compartidos entre México y Estados Unidos. La SRE señaló que el objetivo fue dar continuidad al diálogo diplomático entre las dos naciones.

Por parte de Estados Unidos, Rubio aludió a las acciones de su gobierno para contener la migración irregular, reforzar la seguridad fronteriza y promover la estabilidad regional. Esos temas han ocupado un lugar constante en la política exterior estadounidense durante los últimos meses.

La llamada representó un nuevo acercamiento entre ambos funcionarios desde que Velasco asumió la titularidad de la SRE. El primer contacto oficial entre los dos ocurrió en abril pasado, cuando Rubio felicitó al diplomático mexicano por su nombramiento y expresó su interés en mantener una colaboración estrecha en asuntos estratégicos.

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