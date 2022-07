Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Enrique Peña Nieto por investigación de la FGR: “Escandaloso que viva como rey en España”

El fundador de ARGOS Comunicación se pronunció respecto al anuncio que hizo la UIF sobre la investigación de la FGR al ex presidente priista (Fotos: 1.- EFE/Alberto Ortiz 2.-MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La mañana de este jueves, durante la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su mandato (2012-2018) y por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo mencionado por el funcionario, el ex presidente priista recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021. Los hechos causaron gran conmoción entre la ciudadanía y personalidades de la esfera política del país pues, si bien no se ha comprobado que Enrique Peña Nieto haya incurrido en algún hecho ilícito, no es un secreto que la autodenominada Cuarta Transformación ha señalado en múltiples ocasiones a los gobiernos neoliberales de haber participado en distintos actos de corrupción.

Bajo ese tenor, el reconocido productor y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio Ibarra, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para expresar su indignación respecto a la millonaria cantidad de dinero que Enrique Peña Nieto percibió después de haber concluido su sexenio y que seguramente fue un parteaguas para que el exmandatario fuera acreedor a recibir el llamado visado de oro en España.

Durante su exposición, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mencionó que la cantidad total que Enrique Peña Nieto recibió tras el término de su mandato fue de 26, 001,429.74 pesos, misma que se efectuó en tres movimientos los cuales fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea del expresidente.

El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

El pasado domingo 29 de mayo, el medio El País dio a conocer en su reportaje El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se instala en España con un visado dorado que el presidente en turno cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa decidió invertir 500 mil euros en un inmueble localizado en Madrid, esto quiere decir que con una inversión de 10 millones 520 mil pesos, aproximadamente, el último presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adquirió uno de los beneficios de residencia más anhelado por inmigrantes.

De acuerdo con este medio, Enrique Peña Nieto escrituró un local el 18 de septiembre de 2020, el cual ya es considerado un piso de lujo en el barrio Chamberí, Madrid. Asimismo, se afirma que el expresidente mexicano no vive ahí, puesto que él habita una residencia en Valdelagua, San Agustín, la cual se describe como un inmueble de 2 mil 500 metros cuadrados.

El visado de oro, también denominado visado dorado (golden visa) es un programa establecido en muchos países que permiten obtener la ciudadanía o residencia en ese territorio a cambio de una determinada inversión económica en el mismo.

De acuerdo con Martina Prpic, en el artículo “Visados de oro, valores de la Unión, corrupción y delincuencia”, se considera que la golden visa puede ofrecer oportunidades a los delincuentes, pues constituyen una herramienta para evitar la acción de la justicia en casos de evasión fiscal o lavado de dinero.

El texto fue publicado en mayo de 2018 por el Parlamento Europeo y advierte un contexto en el que el beneficio al que tuvo acceso Peña Nieto aplica en un estado de desigualdad contra las demás personas que buscan una residencia, pues no tienen que cumplir con los requisitos mínimos solicitados a personas de menores recursos.

