Pablo Gómez fue criticado en redes tras ser captado en la misma cadena de restaurantes de lujo a la que asistió Emilio Lozoya

Pablo Gómez Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Foto: Cámara de Diputados)

Una avalancha de críticas se desbordó sobre Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) después de que en redes sociales se viralizara una fotografía en donde se le aprecia cenando en un exclusivo restaurante de lujo en la Ciudad de México.

Fue la periodista Lourdes Mendoza quien a través de su cuenta oficial de Twitter compartió la fotografía del funcionario desgutando sus alimentos en el reconocido restaurante de comida china Huhan, el cual cuenta con múltiples sucursales en zonas de alta plusvalía de la capital mexicana.

“Pablo Gómez, titular de la UIF, disfrutando ayer de un patito laqueado y un buen vinito en el Hunan. Viva la austeridad republicana”, escribió la periodista en el tuit donde adjuntó la fotografía.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue captado en un exclusivo restaurante de comida china en la Ciudad de México (Foto: Twitter / @lumendoz)

Tras difundirse la imagen, las críticas no tardaron en aparecer pues desde antes de llegar al poder, tanto los militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación se han jactado de tener e implementar una política de austeridad y cero tolerancia a la corrupción.

Bajo ese tenor, usuarios de redes sociales no tardaron en criticar el estilo de vida de Pablo Gómez Álvarez y, aunque en el portal web del restaurante Hunan no se exhiben los costos de los alimentos, entre los productos que se ofrecen se encuentran tarjetas de regalo para consumir en el establecimiento que van desde los mil hasta los 10 mil pesos, costo que se sitúa por encima de lo que un ciudadano promedio podría gastar en una comida.

“A ver amlovers , no es por intrigar pero a ustedes también les alcanza para comer pato laqueado y tomar un buen vino en el #Hunan , como al titular de la #UIF y conocido comunista de 4?”, “Oiga @PabloGomez1968, tenga cuidado, le pueden enviar a la UIF”, “Cuando los ideales de toda una vida, pueden esperar, la 4t bien vale una cena en el Hunan... Así el último Secretario General del PCM, ex comunista, ex 68, @PabloGomez1968 le dio duro a la burguesía, hasta que la alcanzó...”, fueron algunos de los comentarios emitidos por internautas.

Usuarios en redes sociales se burlaron del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras viralizarse una fotografía en donde se le aprecia cenando en un restaurante de lujo de la CDMX (Foto: Captura pantalla de Twitter)

Entre las personalidades que alguna vez también degustaron un plato gourmet de comida china en el exclusivo restaurante Huhan figura el nombre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien acudió a una de las surcursales en octubre de 2021 cuando ya enfrentaba los cargos judiciales por los cuales actualmente se encuentra en prisión.

A dicho precedente también se suma que en ocasiones anteriores, Pablo Gómez Álvarez ha criticado los salarios que perciben los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) así como las intenciones de compra de Banamex, empresa la cual asegura que debería ser adquirida por personas que no tienen banco para, de este modo, evitar que crezca un oligopolio.

Pablo Gómez Álvarez sustituyó a Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (Foto: Gobierno de México)

Con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó en noviembre de 2021 a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su comparecencia, el ex legislador de Morena se defendió de las críticas que ha recibido por parte del Partido Acción Nacional (PAN) sobre su supuesta “incapacidad” técnica y falta de experiencia para estar al frente del organismo, pues señaló que sí cumple el perfil al ser licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Adicionalmente, aseguró que la principal función de la UIF es ser una institución que apoya al Estado en la lucha contra la corrupción, así como proteger y preservar el sistema financiero nacional, lo que “no es un asunto técnico, sino político”.

Además dijo que este organismo público comenzó a ser más conocido a partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que armó un entramado institucional para combatir la corrupción.

SEGUIR LEYENDO: