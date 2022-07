Lilly Téllez arremetió contra AMLO por defender de Gertz Manero: “Lo tiene agarrado del cuello”

Lilly Téllez arremetió en contra del presidente López Obrador por continuar defendiendo al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por continuar defendiendo al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul declaró que el mandatario federal no puede solicitar la remoción del fiscal general debido a que Gertz Manero “lo tiene agarrado del cuello”.

En el mensaje, recordó que ella sí solicitó la salida de Gertz Manero de la FGR, demostrando, aseguró, “lo limpia que está”.

“El presidente no ha solicitado la remoción del Fiscal porque lo tiene “agarrado del cuello”. Yo sí la solicité porque yo sí estoy limpia, así de claro”

Lilly Téllez recordó que ella sí solicitó la salida de Gertz Manero de la FGR, demostrando, aseguró, “lo limpia que está” (Foto: Twitter/@LillyTellez)

En otro mensaje, indicó que en marzo presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del fiscal, sin embargo, hasta la fecha sigue pendiente de dictaminarse por la Subcomisión de Examen Previo de los legisladores.

Según se lee en el documento presentado, Lilly Téllez solicitó el juicio político en contra de Alejandro Gertz Manero por las “infracciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”, así como por los actos que ha realizado y omisiones en que ha ocurrido como servidor público federal.

“Misma que constituye un trastorno en el funcionamiento normal de la institución denominada Fiscalía General de la República”, agregó.

AMLO respaldó a Gertz Manero

Andrés Manuel López Obrador respaldó al fiscal Alejandro Gertz Manero (Foto: Archivo)

Cabe señalar que su comentario se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al fiscal Alejandro Gertz Manero, pese a las diversas polémicas que ha protagonizado y que evidenciaría su mal manejo frente a la Fiscalía General de la República.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal declaró que en caso de querer denunciar a un servidor público, se debe de tener pruebas, y el titular de la FGR no ha cometido delitos graves.

“Tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, sentenció.

El jefe del Ejecutivo manifestó que cada quien tiene su manera de pensar, y él, como presidente de México y responsable de la gobernabilidad del país, tiene que mantener la paz y la tranquilidad.

El jefe del Ejecutivo manifestó que cada quien tiene su manera de pensar (Foto: Presidencia de México)

“Aunque no les guste a nuestros adversarios, conservadores, tenemos paz, tranquilidad. Quisiera yo que fuese plena, trabajo todos los días con ese propósito. Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden”, añadió.

La última polémica en la que fue protagonista Alejandro Gertz Manero salió a la luz el pasado 23 de junio, cuando comenzaron a circular audios del fiscal, el subprocurador y el padre de Emilio Lozoya, acusado de recibir presuntos sobornos en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, en el que hablan sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta.

En una de las grabaciones se escucha una llamada entre el fiscal y el padre de Lozoya, en el que el funcionario le reclamó la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo, le exigió al padre sacar al abogado del caso, mientras que Lozoya Thalmann le pidió disculpas y negó que vayan a utilizar el recurso.

