AMLO volvió a respaldar a Gertz Manero ante los señalamientos del nuevo libro del periodista Jesús Lemus

Alejandro Gertz Manero y AMLO (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, pese a las diversas polémicas que ha protagonizado y que evidenciarían sus malos manejos frente a la FGR.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 6 de julio, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre el papel que ha jugado Gertz Manero al frente de la Fiscalía, debido a que en más de una ocasión se ha dado a conocer una serie de audios en los que se evidenciarían un presunto abuso de poder de su parte.

Asimismo, el periodista Vicente Serrano leyó un fragmento del libor El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022) escrito por su colega Jesús Lemus en el que se tacha a Gertz Manero como “un personaje que encarna el aspiracionismo , el chapulineo político, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el manejo del poder por el poder mismo”.

“Yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres, además, no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal”, declaró López Obrador.

Información en desarrollo...