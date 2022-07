Fiscalía de Sinaloa aseguró que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez ya está “esclarecido”

Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista asesinado en Sinaloa, México. Foto: @CulturaUNAM

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, ha asegurado que el caso sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez ya se encuentra resuelto y negó que la Fiscalía haya actuado con deficiencias a poco más de dos meses del suceso. Además, la funcionaria señaló que ya se tiene identificados a los responsables, pero aún falta capturarlos y llevarlos ante la justicia.

“Sí tenemos más avances. Prácticamente el hecho está esclarecido. Lo que nos falta es llevar a los responsables ante los tribunales. Se ha dicho que ha habido mucha tardanza, que ya son dos meses, pero deben de tener en cuenta que nosotros empezamos de cero. No fue flagrancia para nada, entonces ocurrió un hecho en circunstancias muy extrañas en el que no teníamos ningún indicio para poder dar con el responsable.

“Fuimos armando y tejiendo toda una investigación para que noos condujera a quienes participaron. Ya los tenemos ubicados, es cuestión de llevarlos a los tribunales”, dijo Quiñonez Estrada. El homicidio del comunicar ocurrió el pasado cinco de mayo cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en un camino de terracería en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán.

Foto: AFP

De igual forma, la Fiscal se refirió a la polémica que ha rodeado al organismo del que es titular en relación a la audiencia incicial de Brisya Carolina, quien se encuentra implicada en el caso por supuesto encubirmiento por favorecimiento del homicidio de Luis Enrique Ramírez. El abogado defensor solicitó que el proceso se difiriera debido a que la Fiscalía no entregó las copias y documentos correspondientes a la parte acusada.

Quiñonez Estrada aseguró que se trató de una estrategia por parte de las autoridades para asegurarse de que la información de la carpeta no fuera utlizada de mala manera, aunque no dio más detalles. El juez cedió ante la petición del letrado y reprogramó la audiencia para el día 12 de julio en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro.

“Estamos espereando la audiencia. Se ha manejado que se defirió por alguna deficiencia de parte de la Fiscalía, pero no es así. Las carpeta y las copias estaban listas, sólo que fue una estrategia de nosotros no entregarlas hasta la audiencia. Ello debido a que no lo estaba solicitando una persona que no teníamos certeza de que fuera la abogada o abogado de la persona indiciada. Entonces no debimos por precaución para que no se ventilara ni que ellos fueran a hacer un mal uso de esa información.

(Captura de pantalla)

“Queríamos tener la certeza de que fuera la única manera del interés de saber qué había en la carpeta. Nosotros prevenimos y teniamos previsto que al no tener las copias iban a solicitar que se difiriera, pero en realidad qué más dan unos días si con eso estamos asegurando que todo se lleve a cabo correctamente”, explicó la funcionaria.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene sin dar mayores detalles sobre los motivos que llevaron al asesinato de Luis Enrique, pero sí han sostenido que no se debe o se vincula con el desarrollo de sus labores como periodista y que ya se tiene una delimitación sobre ello.

