MCCI le respondió a The New York Times y reconoció recibir financiamiento de EEUU: “No tenemos fines político-electorales”

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad descartaron que la organización tenga intereses político-electorales (Foto: MCCI)

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró que no buscan ni tienen fines político-electorales, luego de que The New York Times (NYT) publicó una nota en la que se mencionaba un encuentro entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la presidenta de dicha organización, María Amparo Casar.

De acuerdo con NYT, Casar acudió con el funcionario estadounidense en busca de apoyo debido a los ataques a la ONG por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha criticado al gobierno de EEUU por el financiamiento a MCCI.

Durante la reunión, Ken Salazar le preguntó a Amparo Casar si MCCI participaba de manera secreta en asuntos políticos y le advirtió que, en caso de que se comprobaran dichas acusaciones, plantearía el corte a su financiamiento.

Ante el cuestionamiento del embajador estadounidense, Casar aseguró que la organización no tiene intereses políticos, aunque Salazar dudó de la respuesta, pues incluso Juan González, principal asesor del presidente Joe Biden en asuntos de América Latina, le dijo a NYT que, a pesar de todo, el gobierno de Estados Unidos seguiría financiando a MCCI.

Ken Salazar cuestionó a la presidenta de MCCI, María Amparo Casar, sobre los intereses políticos de su organización (Foto: EFE / Cuartoscuro)

Tras la publicación de la nota referida, la organización liderada por Amparo Casar emitió un comunicado en el que se pronunció sobre estos señalamientos. Al respecto, indicaron que la organización sostiene reuniones de trabajo cotidianamente con “representaciones diplomáticas”, como las que se menciona en la investigación de NYT, como parte de sus labores periodísticas y no con otros fines.

“En MCCI refrendamos que no somos una organización con fines político-electorales, y que (...) cumplimos con el objeto social que nos rige. Gracias a ello seguimos siendo receptores de fondos nacionales e internacionales, incluidos los del gobierno de los Estados Unidos de América”

Asimismo, reconocieron la labor periodística de NYT para entender la relación bilateral entre ambos países, así como sus procesos históricos y políticos, y comentaron que la nota publicada deja en evidencia los retos a los que se enfrenta tanto México como EEUU.

Analistas y funcionarios estadounidenses señalaron que la relación entre Salazar y AMLO podría resultar “contraproducente” (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Relación entre AMLO y Ken Salazar

La nota de The New York Times, publicada el pasado 5 de julio, mencionaba la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar, ya que funcionarios de la administración de Joe Biden han expresado su consternación sobre la influencia del tabasqueño en el desempeño del embajador estadounidense.

Funcionarios del país vecino señalaban que la relación entre Salazar y AMLO podría resultar “contraproducente”, toda vez que los intereses de Washington en México se podrían ver afectados. Ejemplo de ello es el respaldo en algunos temas (como su pronunciamiento a favor de la Reforma Eléctrica) que contradicen la postura del gobierno de Biden.

En ese sentido, analistas y funcionarios estadounidenses cuestionaron si Ken Salazar “ha ido muy lejos” en su intento por acercarse al presidente de México, pues desde que asumió su cargo en 2021 ha manifestado su inclinación y respaldo hacia López Obrador.

Y es que además de recibir en su residencia a la presidenta de MCCI, Salazar también recibió a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien cuestionó sobre el supuesto fraude electoral de 2006, en el que resultó ganador Felipe Calderón Hinojosa.

Es por ello que este tipo de cuestionamientos y posturas de Ken Salazar han llamado la atención de varios integrantes del gabinete de Biden, quienes, a pesar de la incertidumbre, lo han respaldado públicamente.

