“No entiendo yo a mi examigo”: Coello Trejo demandará a Gertz Manero por los insultos en su contra

Javier Coello Trejo (FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Javier Coello Trejo, veterano abogado y exfuncionario federal, dio a conocer que denunciará al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por los insultos hacia su persona que se le escucha supuestamente decir al fiscal en los audios filtrados el pasado 23 de junio sobre llamadas que habría sostenido con el padre de Emlio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos actualmente preso por corrupción durante su gestión, en las que llamaba a Coello, entre otras cosas, “abogadete”.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinch... bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así yo no juego”. El defensor al que se estaría refiriendo es Coello Trejo ya que él era abogado de Lozoya cuando se intentó interponer el amparo al que hacen alusión.

“¿Soy un bandido, cuándo lo serví?, ¿soy un bandido, cuando fui su amigo? No entiendo yo a mi examigo”, dijo el veterano abogado en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. “Por la dignidad de mis hijos; por la dignidad y el honor de mi familia... no puedo permitir que el señor me diga bandido”. “En tal virtud, voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido”.

Audio filtrado en el que el fiscal Alejandro Gertz Manero supuestamente reclama al papá de Emilio Lozoya por el amparo que su defensa intentó interponer

Asimismo, a través de un comunicado, el que fuera también subprocurador de justicia señaló: “Se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor”.

Emilio Lozoya estuvo a cargo de la paraestatal mexicana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ahora es señalado por delitos de corrupción y lavado de dinero durante esa gestión. En febrero de 2020, por petición de la policía mexicana, fue detenido en Málaga, España. La intención era su extradición.

En todo este tiempo Coello Trejo fue su defensor legal. Se sorprendió entonces de la captura de su cliente. Aseguraba que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había permitido desahogar pruebas que evitarían tal detención. Siguió su trabajo y cruzó “el charco” para diseñar estrategias con Lozoya Austin. Pero pareciera que fue en balde. En julio de 2020, el fiscal Gertz Manero anunció que el exfuncionario había aceptado ser extraditado. Coello ya no era su abogado entonces.

“Yo ya no lo defiendo porque no estoy de acuerdo con lo que hizo”, comentó Coello Trejo en una videollamada el pasado diciembre con Infobae, en referencia al acuerdo que la familia del exfuncionario estableció con Gertz Manero para que el acusado aceptara la extradición a su país y prácticamente se declarara culpable, pero dispuesto a colaborar con las investigaciones de la FGR, acuerdo que quedaría de manifiesto con las filtraciones del pasado 23 de junio. Cuando tuvieron lugar las negociaciones entre el fiscal y el padre del detenido, agregaba Coello, a él se le pidió dejar el caso. Incluso apuntaba “mi afecto con el fiscal (Gertz Manero) se rompió ahí” .

Varias grabaciones divulgadas el pasado jueves revelarían que el fiscal Alejandro Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos presuntamente negociaron con Emilio Lozoya Thalmann para definir el futuro de su hijo. Al encargado de la justicia mexicana le convenía que el exfuncionario regresara en calidad de culpable ya que ese ha sido uno de los objetivos principales del presidente López Obrador desde antes de que asumiera el cargo.

En la primera de las tres grabaciones se escucha al fiscal molesto por la decisión de la defensa del exdirector de Pemex de ampararse, al reclamar que ese no era el acuerdo al que habían llegado y que a él no le gustan los dobles mensajes”. En la grabación Gertz exige al padre de Lozoya que cambie de abogado. Mientras que este le solicita disculpas y niega que vayan a utilizar dicho recurso.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y su exabogado, Javier Coello Trejo (FOTO: REUTERS/Henry Romero)

“Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor en frente porque las cosas las va a echar a perder”, agregaba el fiscal. “Busca una gente decente que te defienda”.

Así, en el comunicado que daba a conocer este martes, Coello Trejo indicó: “Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”.

Por otro lado, también en el comunicado y en diversas entrevistas el abogado indicó que iniciaría un proceso legal y penal en contra de Lozoya Austin por fraude, ya que tras prescindir de sus servicios en 2020, aún queda una deuda pendiente por 25 millones de pesos.





