AMLO volvió a respaldar a Gertz Manero pese a los nuevos audios que señalan que negoció con el padre de Emilio Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a opinar sobre los nuevos audios difundidos este jueves en el que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero negocia con el papá de Emilio Lozoya -exdirector de Pemex quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte- a quien le pide cambie de defensa, pero insistió que le tiene confianza al fiscal.

“No tengo yo opinión de eso porque es una lucha de intereses, el señor (Emilio) Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado (Enrique) Peña Neto. Es una asunto que está viendo la fiscalía y hay mucha confrontación participan abogados y no me quiero meter en eso.. solo repetir que le tengo confianza al fiscal”

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde realiza de manera diaria sus conferencias mañaneras, el presidente aseguró que para él, lo más importante, es que personajes como Emilio Lozoya reparen el daño económico que ocasionaron.

“Yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos, acá se les llama criterios de oportunidad porque lo importante es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño”, insistió.

