Emilio Lozoya no cumple: Agronitrogenados ni Odebrecht han sido reparados por el ex funcionario

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no ha reparado los daños patrimoniales que hizo al erario federal mexicano (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que en relación a las diferentes investigaciones contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), el ex funcionario no ha reparado los daños que hizo al erario público.

Este lunes 6 de junio, a través de un comunicado oficial, la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero detalló que Lozoya Austin, acusado de diferentes actos de corrupción, no ha incurrido en acciones compensatorias derivadas de los daños patrimoniales que hizo al Estado mexicano. En este sentido, la autoridad puntualizó tres puntos: el caso Agronitrogenados, Odebrecht y el de evasión fiscal.

1.- Caso Odebrecht. Emilio “L”, no ha cumplido con la reparación del daño que es obligatoria en el caso. Continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal.

2.- Caso Agronitrogenados. Emilio “L”, no ha cumplido con la reparación del daño que es obligatoria. Se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio. El procedimiento penal continúa sin ningún beneficio procesal.

3.- En el caso de un adeudo fiscal de Emilio “L”, por pago de impuestos, dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que se encuentra en trámite. Este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores.

Información en desarrollo