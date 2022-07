“Lo que es no saber”: Epigmenio Ibarra rechazó que Alito Moreno sea un perseguido político

El priista se nombró "perseguido político" (Fotos: Cuartoscuro)

El productor de televisión Epigmenio Ibarra lanzó una fuerte crítica contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien se autonombró como “perseguido político” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación, sin mencionar el nombre del líder tricolor, mostró su molestia porque ahora muchos personajes “de la más baja calaña” se autonombren como víctimas del Estado, ya que aseguró que éstos no conocen cuál es la realidad histórica detrás de ese término.

“Lo que es no saber en realidad qué significa ser un “perseguido político”, que lo utilizan con facilidad personajes de la más baja calaña”, redactó este martes 5 de julio.

No obstante, el exgobernador de Campeche no ha sido el único que ha utilizado el vocablo para lanzarse contra la administración federal, también lo ha hecho el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, quien se encuentra fuera del país al argumentar que el gobierno mexicano lo ha perseguido por ser opositor y buscan encarcelarlo.

Sin mencionar su nombre, Ibarra criticó la etiqueta que se colocó Alito Moreno (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

No obstante, las declaraciones de Ibarra se dieron luego del cateo que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche en la propiedad del líder tricolor, el cual respondió a la petición de las autoridades de conocer cuáles eran los materiales con los que fue construida la edificación, pues el político es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, mármol onix o con mármol de carrara, por ejemplo”.

Ante lo cual, Moreno Cárdenas calificó la acción como un “show mediático” orquestado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Durante una conferencia de prensa, Alito señaló que el cateo a su domicilio en Lomas del Castillo “sobre pasa la libertad de expresión”, por lo que iniciará una gira internacional con el fin de denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Alito Moreno seguirá al frente del PRI (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

“Ha quedado claro de que somos opositores a este régimen autoritario y represor que piensa de manera distinta y que jamás nosotros hicimos un acuerdo para comprometer un voto. Un partido político como el PRI dialoga, construye con el gobierno o desde el gobierno con la oposición”, expresó el exmandatario de Campeche, el cuál recalcó que las presuntas intimidaciones en su contra respondieron a la negativa que su partido tuvo contra la reforma energética de AMLO.

Finalmente, el líder priista se autocalificó como “un político perseguido” pues dijo que: “Lo único que sabe este gobierno es calumniar, estar en campaña, porque a este gobierno no le gusta gobernar”.

Fiscal aclaró cateo a la "casa" de Alito Moreno (Video: Twitter/@gallotal)

Por su parte, el fiscal del estado, Renato Sales, expresó que durante el procedimiento judicial fue solicitado el ingreso a la propiedad; sin embargo, esto no fue autorizado por las personas que se encontraban en la “mansión”: “Si no se autoriza, si no se abre, entonces abrimos porque fue autorizado por el juez”.

Finalmente, negó que se fueran a realizar actos de saqueo de la propiedad, por lo que recalcó que asistieron personas lejanas a la Fiscalía, que fungieron como testigos de los actos para comprobar que las cosas dentro del hogar permanecieran en su lugar, además de contar con el abogado defensor también como testigo.

SEGUIR LEYENDO: