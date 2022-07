Juez ordenó anonimato del jurado del caso Genaro García Luna

Fotografía de archivo tomada en marzo de 2009 en la que se registró al entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (NY, EE.UU.) acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. EFE/Alex Cruz

El juez Brian Cogan, del Distrito de Nueva York, ordenó este martes que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado del juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, e instruyó para que estos sean escoltados al llegar y salir de la corte, además de quedar aislados del público durante el día en el tribunal.

El juez Brian Cogan concedió así el pedido de la fiscalía de mantener un jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad.

Los fiscales del distrito este de Nueva York dijeron hace meses que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El juez Cogan estuvo de acuerdo el martes.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera traficar droga sin obstáculos.

El juez consideró que aunque García Luna nunca ejerció de manera personal la violencia, cuenta con contactos del Cártel de Sinaloa, de los que podría valerse para intimidar al jurado. (Infografia:Infobae)

El juez Brian Cogan apuntó que aunque el exfuncionario mexicano utililizó personalmente la violencia, durante su mandato como oficial de alto rango de las fuerzas federales sí facilitó la violencia y el contrabando de drogas del cártel de Sinaloa al proporcionarle información y protección.

El exfuncionario mexicano se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario mexicano, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York.

“Los hechos que presenta el gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo”, escribió el juez Cogan en su resolución.

El juez Brian Cogan resolvió conceder la petición de los fiscales para brindar anonimato a los miembros del jurado. (FOTO: tomada del documento compartido por el reportero Keegan Hamilton)

Agregó que “la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad”.

En el documento de la resolución, el juez argumentó que García Luna es un exfuncionario de alto rango con profundos vínculos tanto con el gobierno mexicano como con el Cártel de Sinaloa, razones por las que “probablemente tiene la intención y los recursos para participar en la intimidación de testigos”.

Aunque García Luna se declaró no culpable, el juez resolvió que el mexicano no puede negar el conocimiento de las actividades violentas del cártel, “y no es un gran salto inferir que puede haber tenido acceso a algunos de los individuos responsables de esa violencia... los jurados pueden llegar a temer por su seguridad individual si no se les proporciona el anonimato”, insistió el representante de la justicia norteamericana.

El juez Brian Cogan resolvió conceder la petición de los fiscales para brindar anonimato a los miembros del jurado. (FOTO: tomada del documento compartido por el reportero Keegan Hamilton)

Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento ni tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público. Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.

El juicio de García Luna está programado para comenzar hasta el 24 de octubre y podría ser pospuesto por el juez Cogan, el mismo que anteriormente permitió un jurado anónimo en el juicio de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera.

