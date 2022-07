El Senado revisa la Estrategia Nacional de Seguridad: no habrá confrontación con AMLO

El Senado revisa la Estrategia Nacional de seguridad (Foto: Cuartoscuro)

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, a cargo de Ricardo Monreal, inició el proceso de revisión a la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto para profundizar en el fenómeno de violencia que se vive en México y poder coadyuvar a reducirlo.

Este martes 5 de julio, la Cámara de Senadores promocionó un video sin audio en el que se ve a Ricardo Monreal junto con los coordinadores de las bancadas parlamentarias. Además, durante las imágenes se vio a José Manuel del Río Virgen, secretario general de la Jucopo que estuvo en prisión preventiva oficiosa en Veracruz por un mal procedimiento en relación al homicidio de René Tovar.

“Para analizar la Estrategia de Seguridad Pública y su impacto en la vida de las y los mexicanos, se reunieron integrantes de la Junta de Coordinación Política”, informó la Cámara a través de redes sociales; asimismo, el liderazgo de Monreal en esta revisión connota una relación franca con el el jefe del ejecutivo federal para evitar confrontaciones entre senadores y AMLO.

Se espera que el Senado no confronte a AMLO (Captura: Twitter / @letroblesrosa)

Por su cuenta, el doctor en Derecho Constitucional señaló que la reunión transcurrió en un ambiente de total respeto y en cumplimiento de sus atributos como líderes de bancada en el Senado de la República.

“Lo hacemos sin descalificación, sin oportunismo político, sin ideologización, sin simulación, en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional”

Dicho acto sucede a una serie de declaraciones que hizo Monreal Ávila en relación a unas críticas realizadas por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, quien reprochó al presidente López Obrador su estrategia de seguridad y el famoso dicho “abrazos, no balazos”. Esto porque el religioso sostuvo que esta premisa connota complicidad entre el gobierno con los generadores de violencia en México.

Ante el presunto conato de tensión entre la iglesia católica y el gobierno federal, Monreal refirió que en México debe de haber un proceso de reconciliación con todos los sectores de la población: sociedad civil, asociaciones religiosas, intelectuales, académicos y clase media.

Ricardo Monreal no ve señales de peligro en las declaraciones de Ramón Castro.

“No le conviene al país separarse, no le conviene al país confrontarse, no le conviene al país polarizarse”, declaró durante la conferencia. Mientras que en relación a los líderes del clero que se reunieron con Monreal, el líder de Morena en el Senado dijo que no existe tensión.

“Yo los vi serenos y sensatos en sus planteamientos de buscar soluciones y de hacer propuestas para enfrentar este flagelo tan delicado”

Bajo esa lógica, señaló que no los notó irrespetuosos ni imprudentes, “simplemente preocupados […] y me parece que es una preocupación legítima”, por lo que confía en una reconciliación entre el gremio con el gobierno. Asimismo, y por su cuenta, se inició la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad al interior de la Jucopo.

El diputado del PT le dijo al religioso que mejor se ocupe de resolver la pederastía.

Cabe comparar esta respuesta con la otorgada por parte de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), quien condenó la intromisión de la iglesia ante las políticas de seguridad, de tal modo que sentenció que este tipo de intromisión pone en tela de juicio el Estado laico, además que invitó al obispo Castro a que atienda los casos de sacerdotes pederastas.

“El Obispo de Cuernavaca haría bien en atender a su gremio y a sus sacerdotes para resolver el 6% de sacerdotes pederastas que hay en su demarcación y en todo el país”

“¿Eso es lo que nos pide el obispo de Cuernavaca?”, preguntó irónicamente, “¿que matemos a jóvenes tirados en el piso, 22 como en Tlatlaya, que se les acusó de narcos sin juicio alguno y fueron ejecutados a sangre fría?”, además, continuó enumerando masacres presuntamente imputadas al Ejército mexicano durante las administraciones anteriores.

SEGUIR LEYENDO: