MC seguirá fuera de la Permanente: sin acuerdo, la Jucopo pedirá una prórroga al TEPJF para acatar sentencia

Aún no hay acuerdo en la Jucopo de San Lázaro respecto a sentencia del TEPJF (Foto: Cortesía)

Después de una reunión de más de dos horas, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó que no se llegó a ningún acuerdo para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual instruía que se tomaran acciones en consecuencia tras negarle a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) poder participar en la Comisión Permanente.

Ante ésto, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que pedirá una prórroga al TEPJF para poder hacer valer la determinación de la autoridad electoral. “Estimamos que sea una semana de receso para buscar una solución entre las fracciones parlamentarias”, declaró ante medios de comunicación después de que se iniciara un receso.

“Se declaró el receso para buscar una solución entre las fracciones parlamentarias y se le va a pedir una prórroga al Tribunal para que nos dé espacio para esa resolución. La próxima semana nos volvemos a sentar, es un tiempo en el que se sentarán los abogados y los líderes de las bancadas para buscar una solución”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó incluir a un diputado o diputada de MC en la Permanente (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

Por su cuenta, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, se mantuvo firme en su posición, con la cual se impide la participación de la bancada naranja en la Comisión Permanente. Al respecto, cabe destacar que la falta de representación es contra las y los diputados de MC para sumarse al apéndice legislativo que entra en función durante el periodo de receso.

“Nosotros fijamos ya nuestra postura de la imposibilidad de atender la sentencia, pero con el propósito de alcanzar un acuerdo que sea en beneficio del fortalecimiento de la Cámara de los Diputados y en estricto apego a la constitución se decidió declarar un receso para buscar, a través del diálogo político, una salida jurídica a este tema”

Y es que para la conformación de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso de la LXV Legislatura, la Jucopo de San Lázaro determinó que MC no integraría el apéndice legislativo. Cabe mencionar que esto se logró gracias al voto de la mayoría morenista, por lo que MC apeló ante el TEPJF.

Asimismo, se destaca que esta es la segunda vez que excluye al partido naranja de la Permanente, por lo que ya existía un antecedente de una queja anterior ante el Tribunal Electoral; sin embargo, los promotores de la 4T en San Lázaro decidieron hacer caso omiso de esto.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro mantiene la misma postura (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

De tal modo que el TEPJF insistió en que la Jucopo integre a un diputado o diputada de MC a la Permanente y que éste entre en lugar de uno que esté en un partido con sobrerrepresentación, por lo que se había planteado la posibilidad de retirar a alguien del Partido del Trabajo (PT); no obstante, la sentencia se desobedeció, lo que podría considerarse como desacato.

En ese sentido, Morena y sus aliados siguen firmes en no hacer cambios a la permanente y argumentan que el TEPJF no tiene injerencia en el Congreso para este tipo de situaciones, pues no se trató de ninguna violación a algún proceso electoral. Bajo esta óptica, además, señalaron que se trata de una intromisión del TEPJF al poder legislativo federal.

Finalmente, es de destacar que las personas afectadas, de acuerdo con el TEPJF, por desobedecer la sentencia serían Ignacio Mier Velazco, Carlos Alberto Puente Islas y Alberto Anaya Gutiérrez, representantes de Morena, PVEM y PT, respectivamente. Pero en respuesta a esta sentencia, ya salió Gerardo Fernández Noroña a cuestionar la pertinencia del apercibimiento.

“La resolución del TEPJF es tan burda, que amonesta a Alberto Anaya que no participó en la pasada reunión de la Jucopo y a Carlos Puente Islas, que ni diputado es, mucho menos miembro de la Jucopo. Por fortuna aún no se arroga el citado tribunal la emisión”, escribió el diputado del PT que está en la Comisión Permanente bajo la representación de Morena.

SEGUIR LEYENDO: