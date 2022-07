“Simplemente preocupados”: Ricardo Monreal descartó conflicto entre el clero y AMLO

Ricardo Monreal descartó connato de tensión entre el gobierno y la iglesia (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, hizo un llamado a la conciliación entre el gobierno y las diferentes organizaciones civiles en México, así como con las iglesias, esto tras las expresiones de Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, donde criticó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una conferencia de prensa, celebrada este lunes 4 de julio, el doctor en derecho constitucional refirió que en México debe de haber un proceso de reconciliación con todos los sectores de la población: sociedad civil, asociaciones religiosas, intelectuales, académicos y clase media.

“No le conviene al país separarse, no le conviene al país confrontarse, no le conviene al país polarizarse”

Ricardo Monreal no ve señales de peligro en las declaraciones de Ramón Castro.

El también coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores refirió que la Iglesia Católica cuenta con sus motivos para expresarse de esa manera y lo que toca al gobierno es respetar las opiniones y, a partir de la crítica, construir.

Y es que el obispo Castro refirió que la política de “abrazos, no balazos” promovida por el gobierno de López Obrador, lejos de propiciar condiciones de seguridad para la población, las empeora, además de que dijo que eso sería casi complicidad con las organizaciones criminales.

Para ampliar la profundidad de sus declaraciones, Ricardo Monreal señaló que sostuvo un encuentro con representantes del clero. Como resultado del intercambio de ideas que hizo, refirió que notó la preocupación del gremio en relación al clima de violencia que se vive en México.

“Yo los vi serenos y sensatos en sus planteamientos de buscar soluciones y de hacer propuestas para enfrentar este flagelo tan delicado”

El obispo Castro criticó la política de seguridad de AMLO (Foto: Twitter / @MonsRamonCastro)

Al respecto, señaló que no los notó irrespetuosos ni imprudentes, “simplemente preocupados […] y me parece que es una preocupación legítima”.

A pregunta expresa de una de las reporteras presentes, se tocó la interpretación de Kenia López Rabadán (PAN), quien sostuvo que la visita de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, a la basílica de Guadalupe es un espaldarazo a la iglesia católica por encima del gobierno federal. Cabe recordar que López Rabadán dijo, respecto a esta visita, que “en política no hay coincidencias”.

No obstante, Monreal dijo que eso no tiene sustento, pues Salazar es católico, por lo cual, su visita a la basílica forma parte de su quehacer como una persona de fe: “Yo no creo en eso, es una visita normal y ayer era domingo, seguramente fue a misa”. Finalmente, confía en que esto no altere la buena relación entre el gobierno y la iglesia.

El diputado del PT le dijo al religioso que mejor se ocupe de resolver la pederastía.

Cabe recordar que, en propias palabras de Salazar, su visita a la villa fue para pedir ayuda a los nuevos liderazgos en América Latina: “Antes de viajar a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, en la Basílica de Guadalupe, le ruego a la Patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación”, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto con una foto en el lugar y una estampa de la Virgen de Guadalupe.

Contrastantemente, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), condenó las declaraciones de Castro, e instó al obispo a que mejor se dedicara a resolver el problema de pederastia entre los sacerdote católicos en vez de criticar las políticas de Estado.

“El Obispo de Cuernavaca haría bien en atender a su gremio y a sus sacerdotes para resolver el 6% de sacerdotes pederastas que hay en su demarcación y en todo el país”, declaró unos minutos antes de que Monreal saliera a la conferencia.

