El caso de Emilio Lozoya se enturbia aún más

Luego de las filtraciones de los audios en los que se escucha al fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, presionar a Emilio Lozoya Thalmann, papá del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para que se desistan de un amparo y cambien de abogado; la situación para el exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto parece complicarse aún más.

Y es que de acuerdo con algunas de las revelaciones recientes del exabogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, el propio padre del exdirector de Pemex entregó un teléfono para localizar a su hijo, quien se escondía en el lujoso barrio La Zagaleta, en España, así lo señaló el periodista Mario Maldonado en su columna que se publica en El Universal.

El columnista señaló que Lozoya Austin permaneció oculto nueve meses en la casa de un empresario mexicano identificado como su excolaborador y amigo, Arturo Henríquez Autrey, quien lo ayudó a escapar.

“Sobre el empresario mexicano que lo acogió en España, se especula que fue un antiguo amigo de la preparatoria con quien compartía frecuentemente comunicaciones cuando era director de Pemex”, señaló.

Mario Maldonado detalló que el detonante para que el padre de Emilio y hermano lo “entregaran” a la justicia española, fue el encarcelamiento de su madre, Gilda Austin, en Alemania, en julio de 2019 en la paradisiaca isla de Juist, mientras se encontraba de vacaciones con sus nietos.

“Originalmente los investigadores estaban vigilando direcciones en Múnich, ciudad en la que Lozoya contaba con dos empresas establecidas: All-ME Hamburg y ELMO- Wolfsburg. Le habían seguido un rastro hasta un edificio cerca del lago Starnberg, luego de que registraron una entrada al aeropuerto de Francfort, para después trasladarse a España”, escribió Mario Maldonado.

El periodista recordó que la madre de Emilio permaneció en Alemania durante casi cuatro meses hasta que se aprobó su extradición a México, en donde tuvo que enfrentar una audiencia de más de nueve horas.

“En contraste, cuando los abogados le plantearon a Emilio Lozoya que se entregara para ser juzgado por un solo delito, exclamó: ‘Ni madres, yo no voy a ir a la cárcel’”.

De acuerdo con el columnista, Javier Coello le sugirió al padre de enviarle una carta al expresidente Enrique Peña Nieto para pedir protección. “Él sabe todo, hay que protegerlo”, escribió Lozoya Thalmann.

Mario Maldonado aseguró que hay versiones que indican que el abogado quiso cobrar a la familia más de cinco millones de dólares por la defensa y recomendó solicitar esta cantidad de recursos a Peña, quien no aceptó y fue ese el momento en que se rompieron las relaciones entre las partes.

La familia Lozoya contrató para su defensa al abogado Javier Coello Trejo, quien ahora “ha comenzado a revelar mucha información que ha puesto otra vez el caso de cabeza. Sobre todo, lo ha hecho mucho más complicado para la FGR, para Emilio Lozoya y su familia, y para el gobierno del presidente López Obrador, que lo usó política y mediáticamente”, finalizó el columnista.

Coello Trejo dio a conocer que denunciará al fiscal Alejandro Gertz Manero por los insultos hacia su persona presuntamente realizados por el titular de la FGR en donde se escucha decirle a Emlio Lozoya Thalmann que se desista de un amparo y le recomienda cambiar de abogado.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinch... bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así yo no juego”. El defensor al que se estaría refiriendo es Coello Trejo ya que él era abogado de Lozoya cuando se intentó interponer el amparo al que hacen alusión.

“¿Soy un bandido, cuándo lo serví?, ¿soy un bandido, cuando fui su amigo? No entiendo yo a mi examigo”, dijo el veterano abogado en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. “Por la dignidad de mis hijos; por la dignidad y el honor de mi familia... no puedo permitir que el señor me diga bandido”. “En tal virtud, voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido”.

“Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor en frente porque las cosas las va a echar a perder”, agregaba el fiscal. “Busca una gente decente que te defienda”, habría dicho el fiscal en el audio filtrado el pasado 23 de junio.

