Nuevo León espera recuperar 6.7 millones de metros cúbicos de agua de empresas que no cumplen con pagos: Conagua

En Nuevo León hay 23 empresas de diversos giros no cumplen con el pago de la cuota de garantía de agua, esto según lo reportado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que las autoridades ya iniciaron un procedimiento.

El titular de la Cuenca del Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, explicó que estos procedimientos se deben a que hay volúmenes de agua que las empresas no utilizan y por ello deben pagar una cuota de garantía, sin embargo, al no cumplir con este reglamento fiscal, se han visto en la necesidad de actuar en consecuencia.

Cabe señalar que desde el 26 de junio, Conagua anunció el inicio de inspecciones en el sector industrial de la entidad, a fin de retirar las concesiones a todas las compañías que no estuvieran reguladas administrativa y fiscalmente.

En dicho anunció se destacó que al menos 60 empresas no habían aportado el caudal solicitado. En caso de recuperar el agua de estas empresas, el volumen de agua de los pozos representa entre 12 y 14 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, el pasado 02 de junio Luis Carlos Alatorre expresó que algunas entidades ya se habían acercado a Conagua para compartir agua en físico.

“Ya hemos iniciado con aproximadamente entre 20 y 25 procedimientos, como 23, para ser más precisos con diferentes industrias”, comentó el funcionario.

“Sin embargo, ante el nuevo llamado y la insistencia del Gobierno federal, se acercaron nuevas industrias a compartirnos agua en físico”.

De acuerdo con las declaraciones del titular de la Cuenca del Río Bravo, el agua de las 23 empresas representa un volumen de 6.7 millones de metros cúbicos.

“Hay industria que reporta que hay volúmenes que no utiliza, entonces esos volúmenes que no utiliza tienen que pagar una cuota de garantía, entonces hay industria que tiene años y no ha pagado la cuota de garantía y esos volúmenes indudablemente los tenemos que recuperar para el Estado”.

Ante la situación de escasez de agua que se vive en Nuevo León, el actual gobernador del estado, Samuel García, ha señalado como responsables de la situación a los gobierno anteriores a su mandato.

“En febrero que empezó la crisis, en lugar de 12, decía 10 mil litros, pero con todo el desastre que nos dejó el Bronco, teníamos que restarle 2 mil de fugas; realmente teníamos 8 mil. Ya por fin tenemos 12, por eso ha mejorado algo el sistema”.

Una medida implementada para atender la situación fue el bombardeo de nubes, el funcionario adelantó desde el 28 de junio que del martes al miércoles llevaría a cabo esta medida.

Cabe señalar que otro factor señalado es la escasez de lluvia, pues sin ese proceso no se pueden alimentar las presas en la entidad, lo que ha dejado al estado en graves problemas para atender el suministro de agua.

Y es que los niveles en las presas del estado son tan bajos que se ha pedido declarar estado de emergencia y considerar al sitio como una etapa de sequía extrema. De acuerdo con un monitoreo del Sistema Nacional de Información a fines de mayo las principales presas registraron una disminución considerable.

De acuerdo con la información, las presas presentan los siguientes niveles:

-Presa Cerro Prieto presenta un nivel del 9.88%

-Presa La Boca 25.28%

-El Cuchillo un nivel de 53.98%

Según estas estadísticas, el estado se coloca en una tercera etapa denominada “sequía extrema”.

