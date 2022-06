“Ocupo una nube lloviendo 7 horas”: así Samuel García planteó resolver el problema del agua en Nuevo León

Samuel García declaró que "ocupa" una nube que llueva siete horas para frenar crisis hídrica en NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sorprendió con una nueva estrategia para combatir la escasez de agua que actualmente enfrenta la Zona Metropolitana de Monterrey. El mandatario adelantó que del martes al miércoles habrán muchas nubes que serán bombardeadas, pero en particular “ocupa” una que llueva por siete horas y que no se mueva.

“En toda esta área van a haber muchas nubes [...] Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí, y llueva aquí seis o siete horas; no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo seis o siete horas, para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca. Por eso no puedo ayudar a mandar agua, miren, cero”, explicó el mandatario mientras señalaba un mapa hídrico de la región.

Alrededor del mediodía, el gobernador por el partido Movimiento Ciudadano compartió a través de su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que habló sobre las acciones que está tomando su administración con respecto al tema del agua.

“Primero, no soy Tláloc; si hoy llega la humedad como se ve, y le atinamos al bombardeo aquí, me escurren todos estos ríos a La Boca, y ésta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas, porque voy a tener Cuchillo al 100 por ciento, Cerro Prieto a la mitad y Boca dándole agua desde Santiago hasta El Realito”, sentenció al explicar el plan de su gobierno para obtener agua de lluvia.

Este martes Samuel García dio a conocer el plan para obtener agua de lluvia (Captura de pantalla)

“Quiero platicarles de la lluvia que llega hoy en la tarde, y qué está haciendo el gobierno para que esta lluvia sea sumamente efectiva, llegue a las presas que queremos que llegue, y sobre todo, que recargue los mantos acuíferos de la cuenca Buenos Aires donde está la ciudad de Monterrey y vivimos seis millones de personas”, comenzó su mensaje el político de 34 años.

El ex senador refirió que una acción importante, previo a esperar las lluvias, fue el clausurar ranchos clandestinos donde se robaban el agua: “Lo primero es decirles la importancia de haber ido a reventar ranchos ilegales, que de muchas formas se robaban el agua de Nuevo León”.

Por su parte, explicó en qué consiste el plan para obtener agua de las nubes en esta temporada de lluvias: “Hoy viene mucha lluvia y queremos que escurra mucha agua a La Boca y a Cerro Prieto, porque esas dos presas garantizan la mitad del agua de la ciudad; la otra es El Cuchillo que hoy está a la mitad y nos da suficiente”.

“Ustedes han visto que Nuevo León adquirió un avión bombardero; les quiero ser sincero, yo también fui escéptico a esa tecnología, hasta que la fuerza aérea mexicana me invitó a subirme a dos vuelos y fui testigo de cómo estaba la sábana de la nube”. Describió el proceso del bombardeo en el que el avión primero “tira yoduro de plata por encima de la nube” y cómo “después de dos o tres vueltas, la nube comienza a abrirse”, para luego ser “ponchada” en un lugar estratégico.

Adelantó que el bombardero saldrá seis veces entre el martes y miércoles con la finalidad de derribar la nube sobre los ríos que abastecen La Boca y Cerro Prieto.

Anunció que se bombardearán las nubes sobre la zona metropolitana de Monterrey (Captura de pantalla)

Por su parte, aclaró que la situación que vive la entidad fue heredada de gobiernos anteriores: “En febrero que empezó la crisis, en lugar de 12, decía 10 mil litros, pero con todo el desastre que nos dejó el Bronco, teníamos que restarle 2 mil de fugas; realmente teníamos 8 mil. Ya por fin tenemos 12, por eso ha mejorado algo el sistema”.

En tanto, finalizó declarando que en Monterrey al menos se tiene algo de agua en comparación con otras partes de México. “No quiero sonar triunfalista, pero lo que parecía imposible -que es ponchar nubes y generar lluvia, lo estamos haciendo; estamos en crisis; la mitad de México está en crisis”. Acusó que en Monterrey al menos hay “la mitad de agua”, a diferencia de otras regiones como Torreón, León, Sinaloa y otras zonas del norte de México donde “llevan años sin agua”, destacó.

