Gasolinas en México recibirán otra semana más con subsidios de alrededor de 11 pesos por litro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que de la semana que va del 2 al 8 de julio los estímulos fiscales a las gasolinas y diésel alcanzarán los 10.84 pesos en el tipo magna y 11.81 para el diésel por cada litro.

Detalló que se mantendrá en 100% el estímulo fiscal aplicable al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) que corresponderá a 5.49 pesos en las gasolinas de bajo octanaje, 4.63 en las premium y 6.03 en el diésel.

Además, los estímulos fiscales complementarios se distribuirán de la siguiente manera: 5.35 pesos por litro de magna, 5.60 en la premium y 5.78 en el diésel.

En cuanto al precio en que se ofrecen estos combustibles en las estaciones de servicio, es el siguiente: el litro de magna se ofrece en promedio en 21.84 pesos, 23.89 para las premium y 23.47 el diésel.

Se estima que el costo anual para la Secretaría de Hacienda de estos estímulos a los combustibles rondará los 400 mil millones de pesos de extender durante todo 2022, no obstante, la administración federal argumenta que se recompensa con los ingresos excedentes de la exportación de petróleo, considerando que el precio del crudo se encuentra por encima de los 100 dólares por barril.

Actualmente, México produce cada día alrededor de un millón 800 mil barriles de petróleo crudo, de los cuales 840 mil se destinan a las refinerías mexicanas mientras que el resto se vende al mercado internacional.

La meta del gobierno federal es destinar 1.2 millones a las plantas nacionales, por lo cual rehabilita las refinerías además de que pronto espera poner en operación la de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Este viernes 1 de julio se inauguró la Refinería Olmeca de Dos Bocas, con la que se espera producir alrededor de 150 mil barriles diarios de gasolina, según las previsiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el complejo aún no producirá combustibles, y de acuerdo con la Secretaría de Energía, será hasta dentro de seis meses cuando se encuentre operativa.

En marzo pasado, Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que de 2018 a 2022, Pemex logró reducir la importación de gasolinas y diésel de casi 800 mil barriles diarios a solo 436 mil, lo que representa un 48%.

Dos Bocas no producirá gasolinas hasta 2023

El Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) ha expuesto que la Refinería Olmeca no generará un sector energético más competitivo en el país, esto basándose en que el desarrollo del proyecto se ha caracterizado por la falta de planeación y opacidad pues no cuenta con un análisis de costo-beneficio, las obras se inciaron sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no se valoraron alternativas más eficientes para incrementar la producción de petrolíferos en el país.

Pemex Transformación Industrial (PTRI) es la subsidiaría encargada del negocio de refinación y petroquímica en México, no obstante, reportó pérdidas acumuladas por (-)1.28 billones de pesos entre 2011 y 2021 mientras que en el último año las pérdidas ascendieron a los 219.8 millones de pesos.

El Centro de Investigación en Política Pública detalló que Pemex Transformación Industrial (PTRI) fue la única subsidiaria que reportó pérdidas brutas, es decir, los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo) fueron menores que el costo de los insumos que requirió para su elaboración.





