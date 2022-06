Trujillo, Alito, X. González y Zambrano: la oposición que defendió a Carlos Alazraki de declaraciones de AMLO

Víctor Trujillo (Brozo), Alejandro “Alito” Moreno, Jesús Zambrano y Claudio X. González salieron en defensa de Carlos Alazraki (Fotos: Twitter / @eltemaguillev / Cuartoscuro / Gettyimages, INE México)

Víctor Trujillo, famoso por su personaje Brozo; Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI; Jesús Zambrano, coordinador nacional del PRD; y Claudio X. González, empresario fundador de Sí por México, salieron en defensa de Carlos Alazraki, quien fue vapuleado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia matutina de este jueves 30 de junio.

A través de redes sociales, estos personajes destacados de la oposición política unieron discurso para defender al periodista, pues, desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal sostuvo que Alazraki Grossmann “es seguidor del pensamiento de Hitler”.

Para argumentar su punto, López Obrador tomó un fragmento de una entrevista de Alazraki que comparó con la estrategia de comunicación de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. El símil que planteó AMLO se basa en que el también publicista estaba dispuesto a difundir mentiras con tal de ganarle una elección a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), algo que Goebbels hizo para el Partido Nazi.

El presidente de México evidenció un video en el que Carlos Alazraki planteó promover mentiras a modo de propaganda.

“(Goebbels) Decía que una mentira que se repetía muchas veces podría convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alazraki”

Después mostró el video en el que Alazraki plantea una estrategia para ganarle a la 4T: “Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y, mientras más mentiras des contra morena, mejor te va […] mientras desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo”, dijo durante una conversación con Roberto Madrazo.

En consecuencia, los detractores de AMLO alzaron la voz a través de su cuenta de Twitter y defendieron el derecho a la libre expresión de Alazraki; sin embargo, respecto a su posible promoción de mentiras, no dijeron nada.

“Cualquier mexicano está en su derecho de confrontar al gobernante. Pobre del gobernante que en lugar de demostrar su valía con resultados, desquita su frustración y sus complejos con los ciudadanos. Solidaridad con Carlos Alazraki”, escribió Víctor Trujillo. Mientras que el empresario González Guajardo se limitó a decir “Toda mi solidaridad con Carlos Alazraki”.

Carlos Alazraki aseguró que quiere más polarización en México para que no gane Morena (Foto: lideresmexicanos.com)

Bajo esa misma tónica, los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) profundizaron sobre su crítica contra López Obrador. Por ejemplo, Moreno Cárdenas, además de manifestar “todo su respeto” a Alazraki reprobó que se menosprecie al periodismo.

“No se debe denostar al periodismo por el hecho de señalar lo que no va bien. La libertad de expresión tiene que estar por encima de todo, más aún cuando ejercerla significa criticar el actuar del poder”

Por su cuenta, Zambrano Grijalva señaló que no sólo fue Carlos Alazraki quien ha sido vapuleado por el presidente, sino también Beatriz Pagés, a quienes catalogó como “prensa independiente y crítica”. " No podemos permitir que la denostación y censura continúen”, agregó.

En entrevista con Roberto Madrazo, Alazraki reconoció que si hubiera estado a cargo de una campaña contra Morena, él hubiera propagado mentiras (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, algunos usuarios de redes sociales revivieron otro video de Alazraki Grossmann, donde promueve la polarización en México y reconoció que le gustaría que hubiera más, esto para evitar que gane Morena en otros comicios.

Y es que en otra entrevista, realizada por Hernán Gómez, se discutió el tema de una columna publicada en 2019, donde el publicista condenaba la polarización y división promovida por AMLO y, al mismo tiempo, promovía estas dos características al compararlo con Donald Trump, Benito Mussollini, Adolfo Hitler, Francisco Franco, Iósif Stalin y Fidel Castro “para dividirnos y vencernos”.

Después, al ser evidenciada esta contradicción, reconoció que le gustaría que México esté más polarizado: “¿Quieres la verdad? me gustaría más polarización, porque no quiero que gane Morena, no quiero, no quiero, no quiero”.

