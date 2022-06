20 lesionados tras volcadura de una unidad de transporte público en Circuito Interior, Río Churubusco

20 lesionados tras volcadura de microbús en Circuito Interior, Río Churubusco. (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

Una unidad de transporte público chocó y se volcó exactamente en Circuito Interior, Río Churubusco, en la colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Hasta el momento el saldo reportado en el accidente es de 20 lesionados que fueron atendidos por el Escuadrón de Rescate y paramédicos del del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Varios presentaron contusiones y solo dos personas tuvieron que ser trasladadas a una unidad médica, una de ellas porque se reportó con posible fractura. Aunque ninguna de las dos presentan heridas que pongan en riesgo su vida.

El conductor del microbús de la Ruta 1, circulaba a exceso de velocidad. Sin embargo, otro presunto implicado es también un Chevy que de acuerdo con primeras versiones, le cortó la circulación a la unidad de transporte público. Y el conductor al querer evitar el impacto con ese vehículo, dio un volantazo girando hacia el camellón de lado izquierdo, para finalmente caer y volcarse por completo.

Camión de la Ruta 1 volcado en Circuito Interior, Río Churubusco en CDMX. (Foto: OVIAL_SSCCDMX)

Todo sucedió en la vía del corredor que sigue el microbús que va desde la Central de Abastos, hasta las inmediaciones del Metro Viveros, en la alcaldía Coyoacán.

La volcadura afectó al tránsito sobre Río Churubusco y alrededores, pero inmediatamente acudieron los servicios de grúas para retirar retirar el microbús. Aún así, la circulación se cerró en carriles laterales de Circuito Interior, dejando únicamente como alternativas para los conductores, Eje 5 Sur y Av. Agustín Yañez.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México se pronunció ante el accidente, a través de su cuenta oficial de Twitter. Donde señaló el reporte hasta el momento de los lesionados y el proceso para el retiro de la unidad, así como la apertura de la investigación para sancionar a los posibles responsables y a la unidad de transporte.

Secretaría de Movilidad de la CDMX. (Foto: Twitter de la Secretaría de Movilidad CDMX)

Un tema derivado de este impacto entre ambos vehículos. Destaca lo sucedido con las unidades de transporte público desde la huelga que realizaron recientemente donde lucharon por el aumento de 1 peso en su tarifa.

A unas cuantas horas de que entrara en vigor dicho aumento en el transporte público concesionado en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) informó que habían sancionado ya 78 unidades por incumplir con los requisitos de operación.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que llevaban miles de revisiones en paraderos o bases de 16 alcaldías: Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco.

Por otro lado, a varios de los operadores se les colocó un sello de suspensión en su unidad. Entre las principales razones están: aplicaron una tarifa no autorizada, no portaron el uniforme, iban con acompañante, no tenían licencia tipo “C” vigente y/o póliza de seguro.

