Ladrón de motocicleta fue arrestado en Coyoacán por tratar de venderla en redes sociales

La víctima citó al asaltante para comprar la moto (Foto: SSC)

Un hombre de la alcaldía Coyoacán recuperó su motocicleta después de haberla visto publicada en una página de compras de redes sociales, pues contactó y citó al sujeto que se había robado el vehículo para presuntamente comprarla, pero en realidad acudió acompañado de policías, quienes lo capturaron.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron una denuncia interpuesta por un hombre de 24 años que refirió que había quedado de verse con un sujeto que ofrecía una motocicleta similar a la cual le habían sustraído de forma violenta horas antes.

El denunciante le señaló a los policías que se encontraba trasladándose al cruce de las calles Cahitas y Tlahuicas de la alcaldía Coyoacán, lugar en el cual había sido citado con el sujeto que ofertaba la motocicleta.

Al llegar al lugar en compañía de los uniformados, el sujeto identificó plenamente al presunto asaltante, quien se intentó dar a la fuga corriendo tras percatarse de la presencia policial, lo cual derivó en una persecución y la posterior detención del sospechoso en el cruce de la avenida Canal de Miramontes y calzada de las Bombas.

Los policías persiguieron al presunto asaltante sobre calles de Coyoacán (Foto: SSC)

El hombre de 28 años fue arrestado en posesión de una réplica de arma de fuego y una tarjeta de circulación apócrifa, además de la motocicleta que la víctima reconoció como la que le había sido sustraída con violencia, por lo que el presunto ladrón fue presentado ante un agente del Ministerio Público capitalino.

La detención se llevó a cabo sin detonaciones de arma de fuego, al igual que el arresto de dos personas que habrían participado en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, ocurrido el pasado viernes 25 de junio al interior del restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez.

Jesús “N”, un abogado reconocido en las altas esferas de la política mexicana, y su chofer Benjamín “N” fueron arrestados por policías capitalinos después del asesinato de la cantante de 21 años, quien perdió la vida debido a heridas provocadas por el impacto de balas disparadas por arma de fuego.

El suboficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) identificado como M. Torres fue reconocido por evitar que el sospechoso del feminicidio escapara del lugar de los hechos, pues ofreció fuertes sumas de dinero y amenazó a los agentes, por lo que el oficial fue recompensado con un ascenso.

Dos personas fueron detenidas por el feminicidio de Yrma Lydya (Foto: SSC)

M. Torres se encontraba realizando labores preventivas de seguridad en la zona cuando fue notificado de detonaciones de arma de fuego ocurridas al interior del restaurante, por lo que se movilizó al lugar para atender el incidente.

En el lugar fueron encontrados los dos presuntos implicados en el crimen, mientras que otro sujeto que también fue señalado por su participación en el incidente huyó del lugar con el arma utilizada para disparar en tres ocasiones en contra de la cantante.

Un día después del feminicidio, policías capitalinos encontraron el arma del crimen al interior de una camioneta abandonada en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual habría sido transportada por el tercer implicado en el feminicidio.

El arma corta encontrada fue una FN Five Seven semiautomática, conocida popularmente como “matapolicías”, la cual no se encontraba extraviada, pues no había sido asegurada, según las declaraciones de las autoridades capitalinas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer que el arma no fue encontrada en el restaurante Suntory, lugar en el cual fue cometido el feminicidio.

SEGUIR LEYENDO: