El tenso momento subido a TikTok en el que una madre creyó que su hijo había sido secuestrado en Bellas Artes

La mujer clamó ayuda a los policías (Foto: Captura de pantalla)

El crítico momento en el que una mujer creyó que su hijo había sido robado en el exterior del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México impactó a millones, pues fue subida por un usuario de TikTok quien recibió múltiples visitas y comentarios.

En la grabación se observa a una mujer vestida con pantalón de mezclilla y playera blanca gritar por su hijo y clamar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que le ayuden a encontrarlo, mientras parece entrar en shock.

El momento de desesperación fue captado por el usuario de TikTok juliortiz356, quien mayormente sube videos relacionados a su oficio de barbero. Él se encontraba en el lugar cuando todo ocurrió, por lo que sacó su dispositivo móvil, documentó y posteriormente subió los hechos a su perfil para denunciar un posible caso de secuestro.

“Secuestro a un menor de edad en MEXICO #Miedo#secuestro #paratitiktok #viraltiktok”, escribió en la primera parte de su publicación.

(Foto: Captura de pantalla)

En el breve video se escucha a la mujer gritar con desesperación: “¡Aquí estaba, aquí estaba mi hijo... ya no está!”. Más tarde, al sentir que no estaba siendo apoyada le pidió a un policía que no se riera de la situación. Al mismo tiempo otro oficial se acercó a brindar ayuda.

Los momentos de tensión alcanzaron los 21 millones de reproducciones, más de 1 millón de likes y miles de comentarios de usuarios que expresaron su empatía y se quejaron de la inseguridad.

“Las cámaras del lugar allí hay muchas y en chinga localizan a quien se lo llevó”; “Qué importa que estaba haciendo [el hijo], más bien como puede pasar ESTO con TANTA GENTE que no le interesa el prójimo” y “Dios mio permite que encuentren a este angelito” fueron algunos de los comentarios.

En la segunda parte se observa a la mujer desvanecida en el piso, acompañada de elementos de la policía. A pesar del susto que pasó pudo encontrar sano y salvo a su hijo, quien hasta poco antes creyó había sido secuestrado o estaba una situación que pondría en riesgo su integridad.

(Foto: Captura de pantalla)

Como la mujer se encontraba en un visible estado alterado, las personas de su alrededor sugirieron que le llevaran un bolillo o una bebida azucarada para que pudiera recuperar su compostura, recordando que su hijo estaba bien.

Debido a que el supuesto hijo no era un niño sino un adulto, algunos usuarios señalaron que la mujer había exagerado y bromearon con que su hijo ya hasta “está registrado en el SAT”, sin embargo, algunos la defendieron, asegurando que la inseguridad es grave en México y que no importa la edad de los desaparecidos.

“Con todo lo que ha pasado, así sea un niño de 15 años el que se desaparezca para una madre es fatal , llegar a imaginar lo peor, gracias a dios apareció”; “Con lo que se vive en estos tiempos no es para menos”; “Por favor un hijo no es cualquier cosa... mi tío se perdió, él tendría 45 años y mi abuela hasta la fecha lo sigue buscando y llorando por él”[sic], fueron algunos de los comentarios.

El segundo video del hijo encontrado, quien supuestamente es la persona que se encuentra a su lado con mochila azul, alcanzó más de 6 millones de reproducciones y más de 3 mil likes.

