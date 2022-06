“El inicio del caos”: Morena, PAN y PRD en el Senado rechazaron iniciativa de Alito Moreno para facilitar armas

Morena, PAN y PRD se pronunciaron en contra de la propuesta del PRI (Fotos: Cuartoscuro//REUTERS/Carlos Jasso)

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la iniciativa que presentará para que los ciudadanos cuenten con un arma con que defenderse, las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunciaron en contra de la propuesta.

El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la propuesta del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, sobre armar a la sociedad no es la mejor opción, ya que sería el inicio del “caos”.

“Nunca ha funcionado esto, no creo que sea la mejor opción, respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes y ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos, es el inicio del caos. Yo no podría aceptar”.

Ricardo Monreal consideró que la propuesta del dirigente del tricolor no es la mejor opción, ya que sería el inicio del “caos” (REUTERS/Carlos Jasso)

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que lo que se necesita es tener mayor eficiencia en los órganos facultados para combatir a la delincuencia y el crimen, pues recordó que el Estado “tiene una obligación y un fin primordial, que el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades”.

“Es una obligación del Estado y el Estado debe garantizar que sea efectivo este derecho fundamental a la seguridad pública, por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”, manifestó.

El líder de la bancada de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, indicó que no apoyará la iniciativa del tricolor, aunque dijo, le gustaría conocerla para saber sus detalles.

Julen Rementería indicó que no apoyará la iniciativa del tricolor (Foto: PAN)

Al igual que Monreal Ávila, el senador panista sostuvo que la seguridad pública debe ser ejercicio del Estado, no obstante, culpó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la inseguridad.

“Creo que pretender combatir con armas, armar a la población, es una muy mala idea, no le hemos hablado en en el grupo, pero no se puede pensar que armando a la gente es la solución, (…) insisto, el tema de la violencia en este país es culpa del gobierno, porque evidentemente no es el gobierno el que la genera, pero la permite, y hoy hasta abrazos le da”.

Mientras que los coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Luis Espinosa Cházaro y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, declararon que no acompañarán la iniciativa del PRI.

Miguel Ángel Mancera declaró que no acompañará la iniciativa del PRI (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

De acuerdo con los integrantes del Sol Azteca, la iniciativa no fue consultada al interior de la coalición Va por México, sino que fue planteada únicamente por el tricolor.

“El PRD no la acompañará , en el eventual caso que esto formalmente se propusiera. (…) No está en los acuerdos que Va por México ya tiene consolidados y que seguirán avanzando, y si el PRI decidiera hacerlo, nosotros respetaremos esa autonomía como partido y como grupo parlamentario, pero no lo acompañaremos”, expresaron.

Por separado, Espinosa Cházaro explicó que en los países en los que los ciudadanos cuentan con armas “no necesariamente se utilizan para enfrentar a la delincuencia”.

La iniciativa busca modificar la Ley de Armas de Fuego para que con facilidad, los mexicanos tengan acceso a armas (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Asimismo, rechazó que la iniciativa pueda dañar a la alianza: “Creo que él claramente dijo que era su propuesta, del PRI, en todo caso, entonces no creo que afecte (a la coalición)”.

“Armar a las familias frente a la delincuencia no es la solución, pero la propuesta responde al problema extremo de inseguridad que vive el país y que hasta ahora ha cobrado la muerte de más de 121 mil personas”, aseveró por su parte el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva.

