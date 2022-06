Alito Moreno anunció que el PRI impulsará ley para que mexicanos puedan tener armas y defenderse

Alito Moreno arremetió contra Morena por "normalizar la violencia"

Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su partido propondrá realizar modificaciones a la Ley de Armas de Fuego para que los mexicanos puedan acceder a las armas con mayor facilidad y así poder defenderse de la delincuencia, esto en conferencia de prensa.

“Vamos a proponer modificar la Ley de Armas de fuego para que con mayor facilidad la familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre a efecto que puedan proteger su casa, negocios y sus vidas. La gente está indefensa, se trata que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos que los delincuentes sepan que la gente se pueda defender”, declaró.

El líder del tricolor señaló que esta propuesta generará un gran debate, pero recalcó la importancia de que se analice este tema porque: “Dejar morir a cientos de mexicanos cada día a manos de la delincuencia ya no se puede permitir”, afirmó.

Alejandro Moreno condenó la violencia en México (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender”, anunció a través de su Twitter.

Además, en conferencia de prensa, arremetió contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y señaló que el país se cae a pedazos pues no hay seguridad, no hay crecimiento económico, medicamentos, oportunidades y afirmó que el gobierno no hace nada.

A través de Twitter comentó que el gobierno de Morena ha perdido el control del país y que es urgente que cambien de estrategia para recuperarlo. “Su ineficacia, ineficiencia e incapacidad ha provocado que el país quede en manos del crimen organizado”, añadió. Cabe destacar que calificó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un “estado fallido”.

Calificó al gobierno actual como "un estado fallido" (Foto: Twitter/ @alitomorenoc)

Por otro lado, el tricolor también buscará que los elementos del Ejército Mexicano estén armados de manera permanente, aún sin estar en servicio. Esto con el fin de que no lleguen indefensos a sus casas y declaró: “Sabemos que muchos militares luego son secuestrados, asesinados en su tiempo franco; los esperan, los siguen y capturan por hacer su trabajo, así que queremos que estén armados de manera permanente, como pasa en la mayoría de las Fuerzas Armadas y policías del mundo”, señaló.

Recientemente criticó a través de Twitter que “la ineptitud de Morena es una desgracia para México”, esto después de señalar la balacera en un Centro de Salud de Puebla. Asimismo, añadió que se niega a aceptar un México en el que se normalice la violencia.

La balacera se dio cerca de las afueras del Centro de Salud de la colonia Francisco I. Madero mientras los menores y sus padres se encontraban formados para recibir la dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Se reportaron dos infantes y dos adultos lesionados tras impactos del arma de fuego que un hombre tenía en la sede. Aunque se descartó que su vida corriera peligro puesto que fueron atendidos de manera oportuna.

De igual manera, el líder del tricolor demostró su sentir sobre la noticia de 50 personas migrantes que murieron en un camión en San Antonio, Texas. “Es tiempo de que las naciones aborden este tema tan sensible, que reflejan una sincera aspiración en busca de un futuro mejor”, señaló.

