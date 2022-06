Javier Corral aseguró que Maru Campos ordenó “a sus lacayos” iniciar un juicio político contra él

Javier Corral acusó a Maru Campos de orquestar un juicio político en su contra (Fotos: CUARTOSCURO)

El ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que la actual titular del ejecutivo local de dicha entidad, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, porque “ordenó a sus lacayos” el comenzar con un juicio político en contra del panista.

Por medio de una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter, Corral aseguró que se trataba de una distracción luego que el ex gobernador de la misma entidad, César Duarte, fuera “hospitalizado”, así como por la creciente situación de violencia que vive el estado.

“Ahora la acción distractora de @MaruCampos_G ante la hospitalización de duarte y la violencia e inseguridad desatadas en #CHIH, es ordenar a sus lacayos iniciarme un juicio político. Es absolutamente improcedente, inconstitucional. Pero la consigna es del tamaño de la indignación”, escribió el abogado de profesión.

Asimismo, indicó que “a falta de causas o conductas que me puedan ser realmente reprochables, escogen la politiquería para continuar con el linchamiento mediático, obviamente patrocinado con recursos públicos, para tratar de ocultar momentáneamente su incompetencia y la corrupción que los circunda”.

Javier Corral vía Twitter (Captura: Twitter @Javier_Corral)

También, destacó que las acciones de la actual gobernadora corresponden a las mismas que llevó a cabo César Duarte, además de que Chihuahua volvió a “perder un tiempo valioso”, pues dijo: “Podrán disponer por ahora, y seguir gastando millones y millones de pesos en sus medios vendidos, exactamente como lo hizo Duarte. Pero florecerá la verdad, y el tiempo colocará a cada quien en su lugar; lástima que entonces Chihuahua haya vuelto a perder un tiempo valioso”.

Esto, luego de que la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua haya aprobado la revisión de dos denuncias interpuestas contra Corral Jurado, de acuerdo con el expediente CJ/P001/2021, con relación a una solicitud de juicio político en contra del exmandatario local, solicitada por el licenciado Gerardo Cortinas Murra.

Los legisladores de la entidad emitieron su pronunciamiento sobre cuatro asuntos detenidos ante la no existencia de una Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en Chihuahua, en las que se involucra al que fuera gobernador del estado entre 2016 y 2021.

Por lo que ahora, el Congreso debe solicitar las pruebas que no presentó el denunciante, para determinar si el juicio es procedente o no, en un plazo de 10 días.

El diputado Gabriel García Cantú aseveró que se aceptó la demanda, mas no la culpabilidad del acusado: “Se aceptó la demanda mas no quiere decir que sea culpable; se acepta y procede desde el momento que es impuesta por un ciudadano. No lo estamos juzgando ni dando veredicto final, solamente se aceptó la denuncia porque así lo marca la ley; en los próximos 15 días se le estará dando seguimiento”, expresó.

Javier Corral fue gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021 (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con un comunicado, al ex mandatario se le acusa por “los actos y omisiones cometidas durante el desempeño de su cargo”.

Ante la situación, Corral alegó tener la conciencia tranquila y agradeció las muestras de apoyo. “Agradezco a todos quienes se han comunicado conmigo para expresarme su solidaridad y apoyo. Estoy listo para enfrentar esto y todo lo que venga, tengo la fuerza moral de mi conciencia tranquila. En los próximos días comunicaré lo que siga”, concluyó su mensaje en Twitter.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, acusó que Javier Corral está siendo víctima de persecución política por parte de la actual mandataria local.

“Es lamentable que destinen recursos públicos para aplicar este tipo de medidas y persecuciones. El juicio político en contra de Javier Corral es un acto inconstitucional por parte de las y los diputados locales”, expresó en conferencia de prensa.

