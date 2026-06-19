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México avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 y divide opiniones entre periodistas

Con su victoria ante Corea del Sur, el cuadro dirigido por Javier “Vasco” Aguirre se perfila como líder del Grupo A

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Jugador de fútbol mexicano, camiseta verde con número 7 y logo de México, gritando y con puños cerrados. Otro jugador de espaldas. Cuatro tuits superpuestos de periodistas deportivos
La imagen ilustra las reacciones que dejó el triunfo de México sobre Corea del Mundial 2026, mostrando a un futbolista mexicano celebrando mientras tuits de periodistas deportivos aparecen sobrepuestos. (Instagram: Luis Romo / X)

La Selección Mexicana aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara. El resultado también garantizó al equipo de Javier “Vasco” Aguirre el liderato del Grupo A antes de disputar su último compromiso de la fase de grupos.

El único gol del encuentro llegó al minuto 50. Luis Romo aprovechó un error del guardameta Kim Seung Gyu después de un disparo de Raúl Jiménez y marcó la anotación que mantuvo el paso perfecto del Tri en la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el rendimiento del equipo provocó opiniones encontradas entre periodistas y analistas deportivos.

Uno de los más optimistas fue Javier Alarcón, quien destacó el trabajo de Javier Aguirre. “Era el Vasco, le ha sacado agua a las piedras. A disfrutar por ahora el primer lugar del grupo y a esperar rival en 16avos. Todo lo que venga será ganancia”.

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José Ramón Fernández reconoció el logro deportivo, aunque pidió cautela de cara a las rondas de eliminación directa. “Felicidades a México: tiene 6 puntos, es líder de grupo, tiene el pase asegurado. Sin embargo para hacer historia tiene que mejorar muchísimo en los siguientes partidos”.

En la misma línea positiva apareció León Krauze, quien defendió el estilo práctico del conjunto nacional.

“Es la primera vez que México empieza con dos victorias y la portería en cero en una Copa del Mundo. Mejor que en el 70, mejor que en el 86. Mejor incluso que aquel gran principio del 2002”.

El periodista añadió: “Yo no sé ustedes, pero yo prefiero ganar. Sí: cómo sea”.

Jorge Pietrasanta también celebró la clasificación y lanzó un mensaje a los críticos. “No que México no clasificaba? No que no ganaba dos partidos? Para los amargos y pesimistas”.

México sumó 6 puntos y se posicionó como líder del grupo A. REUTERS/Daniel Becerril
México sumó 6 puntos y se posicionó como líder del grupo A. REUTERS/Daniel Becerril

Las voces críticas no desaparecen

No todos compartieron el entusiasmo. Marc Crosas consideró que el funcionamiento del equipo empeoró respecto al debut ante Sudáfrica.

“México inoperante e incapaz de circular el balón de un lado al otro generando algún tipo de superioridad. Lo impensable, el Vasco empeoró al equipo que enfrentó a Sudáfrica”, escribió.

David Faitelson también cuestionó el nivel mostrado por el Tri pese al resultado favorable.

“Si a este México lo toman Inglaterra o Croacia en octavos de final, le meten mínimo 3… No vi un avance de un juego a otro”, señaló.

Por su parte, Andrés Vaca resaltó la solidez defensiva del conjunto nacional. “México ha dado dos buenos partidos. No le han metido gol en todo el mundial. Y no solo eso, ha nulificado a sus dos rivales”.

Con seis puntos, dos victorias y la portería invicta, México ya cumplió el primer objetivo. Ahora, el debate gira en torno a una pregunta: ¿alcanzará este nivel para competir contra las grandes potencias del Mundial 2026?

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