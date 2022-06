Por robo de celulares durante la Marcha del Orgullo, detuvieron a tres personas en la CDMX

En un primer momento se detuvo a una pareja con 20 celulares, y posteriormente se realizó la detención de otro hombre con dispositios móviles y un par de carteras (Fotos: SSC de la CDMX)

Durante la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ celebrada el sábado 25 de junio en la CDMX, se detuvieron a tres personas en diferentes actos por el presunto robo de celulares y carteras a los asistentes de la movilización.

En un primer momento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una pareja (un hombre y una mujer) luego de que un joven reportara el robo de su teléfono celular a la altura de la avenida Hidalgo, esquina con Paseo de la Reforma en la colonia Centro.

En atención a la denuncia, los policías detectaron a los posibles sospechosos y los interceptaron para realizarles una revisión preventiva, tras la cual aseguraron 20 dispositivos móviles de distintos modelos y marcas.

Al no poder acreditar su posesión legal, tanto el hombre como la mujer fueron detenidos y, junto a los equipos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Elementos de la SSC interceptaron a un hombre que tenía seis teléfonos celulares y dos carteras que posiblemente había robado a los asistentes de la Marcha del Orgullo (Foto: SSC)

Asimismo, en otras acciones, efectivos de la SSC que fueron desplegados en distintos puntos por donde pasaría la Marcha recibieron el reporte de robo de un teléfono celular en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En respuesta, los uniformados, con apoyo de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), le dieron seguimiento al presunto responsable de 45 años de edad y lo detuvieron a la altura de la calle Liverpool, esquina con calle Génova en la colonia Juárez.

Posteriormente, llevaron a cabo una revisión preventiva durante la cual hallaron el equipo que había sido sustraído, así como otros seis teléfonos celulares. Además, aseguraron dos carteras con 5 mil pesos en efectivo, aproximadamente, las cuales también habrían sido robadas a los asistentes de la 44 Marcha del Orgullo.

Al igual que en el caso anterior, los dispositivos asegurados y el sujeto detenido quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Alrededor de 250 mil personas asistieron a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Marcha del Orgullo con saldo blanco

Cabe mencionar que, además de estos hechos, no se reportaron connatos de violencia durante la manifestación, aunque el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruíz Suárez, dio a conocer que se registraron casos de personas desmayadas debido a la insolación (no especificó cuántos), pero no se presentaron incidentes de gravedad.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, cerca de 250 mil personas asistieron a la marcha luego de que hubiera una pausa de dos años debido a la pandemia por COVID-19.

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, queer), asociaciones civiles, fundaciones, ONG’S, colectivas y sindicatos se dieron cita en el Ángel de la Independencia a las 10:00 de la mañana para de ahí partir rumbo a la plancha del Zócalo capitalino, donde comenzaron a llegar los primeros contingentes alrededor de las 15:00 horas.

El lema de la 44 Marcha del Orgullo fue “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo” (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Horas más tarde, poco después de las 18:00 horas, comenzaron las primeras presentaciones musicales de las agrupaciones y artistas invitados, entre los que se encontraban Paty Cantú, Samo, Ruzzi, Mabiland y más.

El lema de esta marcha fue “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo” y los conductores que la encabezaron fueron Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Ophelia Pastrana, Regina Orozco, entre otros.

También se realizó la entrega del pliego petitorio a la mandataria capitalina por parte de representantes de la comunidad, en el que exigían una vida libre de violencia y actos de odio, así como acceso a una salud integral y educación sexual.

SEGUIR LEYENDO: