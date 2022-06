“Se da un hecho así y estos hipócritas nos voltean a ver”: AMLO tundió críticas contra su gobierno tras el asesinato de sacerdotes Jesuitas

(Foto: Especial )

Tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chiuhuahua, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha visto señalado por el alto índice de violencia que atraviesa el país.

Con ello, opositores han criticado la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno para atender la problemática, en respuesta el mandatario tildó de “hipócritas” las críticas emitidas por figuras como el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quién ha descalificado la forma en que López Obrador ha atendido la situación de violencia en el país.

“Se me hace muy ruin que se dé un hecho lamentable que si duele (...) pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a vernos a nosotros y a mi”, comentó López Obrador durante su conferencia matutina.

Cabe señalar que apenas el 22 de junio el expresidente Calderón arremetió contra la estrategia de seguridad López Obrador, esto bajo los receintes casos de asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mores, sacerdotes jesuitas.

El ex panista culpó a la estrategia de “abrazos, no balazos” por los focos rojos de violencia que se reportan en el país, ya que para él, la medida impulsada por el gobierno federal equivale a “no enfrentar a la delincuencia” dejando a la ciudadanía “sin la fuerza del Estado que las proteja”.

Ante ello, el presidente morenista respondió con una serie de cuestionamientos:

“La verdad es que no hacen mella, porque es muy irracional lo que plantean porque están defendiendo una estrategia fracasada (...) ¿Qué es lo que quieren? ¿Que usemos toda la fuerza del estado? ¿Qué no nos tiemble la mano y qué se aplique la ley de Talión?”, arremetió el mandatario.

Andrés Manuel aseguró que ello “es parte de un pensamiento autoritario muy fascista” y que aún con los señalamientos de sus opositores, no se modificaría su estrategia.

“Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza (...) Nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente tenga más destino que ser eliminada. Si hay casos así de extremismo en violencia es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos. Pero el ser humano es bueno por naturaleza”, reiteró.





Información en desarrollo...