Niño que se hizo viral por poner uñas para ayudar a su familia nuevamente se hace tendencia por enviar agua a Nuevo León

(Foto: Facebook/Gabriel Quimbar)

Gabriel Quimbar, el niño de 9 años que se hizo viral el año pasado por colocar uñas acrílicas para juntar fondos para que su hermano menor pudiera recibir una operación que le urgía, ahora está ayudando a las personas de Nuevo León enviándoles botellas de agua compradas con lo que ha recaudado con su trabajo.

A través de su cuenta de Facebook hizo un llamado a sus clientas y seguidores a apoyarlo con una donación o realizándose un trabajo de manicura para comprar botellas de agua y donarlas a las personas de Nuevo León.

“Si tú nos donas (1 paquete de agua) o agua para bebé a cambio te aplicamos (uñas) o gel para esa gente que lo necesita; uñas, color y glitter, por favor, a mis seguidoras quien guste donar, aunque sea para una botella de agua podemos comprarla, ponerle su nombre, sé que mucha gente lo agradecerá, de corazón gracias”, dijo el pequeño en sus redes sociales.

Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pequeño, junto a su familia, se ha dedicado a colocar uñas para, con lo recaudado, ayudar a los habitantes del estado gobernado por Samuel García.

(Foto: Facebook/Gabriel Quimbar)

Luego de la convocatoria, publicó varias fotografías en donde se observan camionetas cargadas de botellas, las cuales tienen la leyenda “De parte de Gabriel Quimbar”. Esta acción hizo que nuevamente se hiciera viral en redes sociales, distinguiéndose por su gran corazón.

“Que bello gesto de tu parte mi niño hermoso, mi admiración y respeto para ti y tu familia. Saludos!!”; “Eres todo un ángel, todo absolutamente todo se te va a regresar multiplicado, gracias por pensar en los demas, más personitas como tú hacen falta, porque tienes una gran empatía y humanidad” y “Eres grande nene, Dios te bendiga te admiro mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En el pasado, Grabriel se hizo viral por colocar uñas con el motivo de ayudar a su madre a pagar la intervención quirúrgica que requería su hermano menor. No obstante, así como recibió buenos comentarios, muchos lo criticaron al señalar que lo que estaba haciendo era muy femenino o que era gay; aún así, el siguió enfocado en su meta, que era ayudar a sus seres queridos.

Pero así como recibió críticas, muchos otros lo apoyaron, señalando que es más importante su bondad y fuerza para ayudar que lo que piensen o señalen los demás de sus actividades.

(Foto: Facebook/Gabriel Quimbar)

“Fui atacado, amenazado por aplicar uñas, criticado por hacer rifas y buscar ayuda para apoyar a mi mami y a mi hermano; fui insultado por hacer pedicura, que por que no tengo edad, que me puedo hacer gay, fui atacado y criticado por un baile que hice ayer perooooo saben queeeeee yo no pararé, no me detendré y lucharé porque, aunque soy un niño, soy inteligente fuerte [sic]”, dijo el pequeño después de lo ocurrido.

Escasez de agua en Nuevo León

Nuevo León vive la peor sequía de su historia reciente, por lo que en días previos se tomó la decisión de bombardear las nubes con yoduro de plata con la finalidad de provocar precipitaciones fluviales, y así abastecer a las presas de la entidad y poder regularizar el abasto a la ciudadanía.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó a la empresa cervecera Heineken entregar un tercio del líquido que ocupa para su industria, ya que una gran parte del agua a la que tiene concesión, no la usa; informó García Sepúlveda.

Detalló que la empresa cervecera tiene seis millones de litros cúbicos otorgados; no obstante, sólo ocupa cuatro, por lo que tiene que ceder el líquido restante. Por su parte, otras de las acciones gubernamentales para combatir el estrés hídrico que se vive en la región es la clausura de tomas y pozos clandestinos.

