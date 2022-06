Tundieron a Samuel García por celebrar la sede mundialista de Monterrey en plena crisis de agua

Samuel García celebró la participación de Monterrey como ciudad sede del Mundial 2026, pero recibió duras críticas. (Fotos: Twitter/@samuel_garcias/@fifaworldcup_es)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció el jueves 16 de junio las 16 ciudades sedes de la Copa Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Los estadios contemplados en México por la FIFA para albergar los partidos del Mundial de 2026: Estadio Azteca (en la Ciudad de México), Estadio Akron (en Guadalajara, Jalisco) y Estadio BBVA (en Monterrey, Nuevo León).

Al respecto, el gobernador neoleonés, Samuel García, pronunció su alegría y entusiasmo en su cuenta oficial de Twitter. “¡Prepárense compadres! Nuevo León será sede por segunda vez de un #FIFAWorldCup 2026, que organizará México, Estados Unidos y Canadá!”, fue el mensaje compartido por el funcionario.

Pocos minutos después, al mandatario le llovieron las críticas y ataques por parte de las usuarias y usuarios de la red social, pues consideraron incongruente la planeación de un evento de tal magnitud cuando, actualmente, la crisis de agua en Nuevo León no ha sido resuelta.

Vecinos del municipio de Guadalupe, donde se encuentra el Estadio BBVA, acarrean agua en cubetas a causa de la crisis hídrica. (Foto: REUTERS/Jorge Mendoza)

Los problemas relacionados con el abasto del agua en el estado de Nuevo León se agudizaron desde febrero de 2022 y, desde aquel momento, tres de las presas más importantes para la Zona Metropolitana de Monterrey presentan niveles alarmantemente bajos.

Una de las respuestas más populares al pronunciamiento de Samuel García respecto al Mundial de 2026 fue la de la usuaria @flordecanto, quien escribió: “El agua es lo más importante para las personas, no un juego. No somos tus compadres, somos la ciudadanía a la que le debes resolver los problemas, no dárselos. Deja de jugar y ponte a trabajar que para eso la hermosa población de NL te paga”.

En esa misma narrativa, otros usuarios cuestionaron las prioridades del gobernador y, por otro lado, bromearon acerca de lo difícil de albergar a los turistas en la ciudad norteña debido a la crisis hídrica.

Captura: Twitter/@flordecanto

“Pregunta importante: ¿Ya tienen agua todos los días los habitantes de Nuevo León? Porque de aquí a 2026 falta mucho y la gente no vive sólo de fútbol, necesita agua, agua, agua. ¿Qué parte de gobernar no has entendido, Samuel?”, externó la usuaria @VSB_Velasco10.

Otras respuestas que recibió el gobernante del Movimiento Ciudadano fueron: “¡Pues vas a dejar impresionados a los extranjeros, cuando se enteren que no hay agua en NL...!”, “¿Cómo le vas a decir a los extranjeros que en el Nuevo Nuevo León nos bañamos de a botecito porque no hay agua?” y “¿Ya les avisaste a los de la @fifacom_es que en Monterrey no hay agua ni luz? ¿O te estás esperando a que el goberladrón lo resuelva? . ¡Achis!, si tú eres el ¿Y yo por qué? goberladrón de Mty”.

Sumado a ello, hubo quienes, además de recalcar la escasez de agua, mostraron su preocupación por el ambiente de inseguridad documentado ampliamente dentro de la ciudad mencionada y atacaron a Samuel García por su rápido pronunciamiento respecto al Mundial de 2026, en comparación con la lenta y poco clara respuesta que dieron las autoridades ante el feminicidio de Debanhi Escobar el pasado mes de abril.

Finalmente, García recibió críticas por sus deseos de “colgarse la medalla” de haber pactado que Nuevo León fuera una ciudad sede de la Copa Mundial 2026 cuando, en realidad, era algo ya establecido previamente.

