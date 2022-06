Epigmenio Ibarra estalló contra Samuel García por crisis de agua: “Solo se le ocurre pedir que no se manifiesten”

El productor de televisión se lanzó contra el gobernador de Nuevo León (Fotos: Cuartoscuro)

El productor Epigmenio Ibarra volvió a cuestionar a personajes de la oposición a la Cuarta Transformación y, en esta ocasión, se lanzó contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por su forma de enfrentar la crisis de agua en la entidad.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el fundador de Argos Comunicación apuntó que el estado del norte del país se encuentra atravesando una “aguda” crisis del vital líquido, situación por la que la ciudadanía se encuentra desesperada.

Sin embargo, rechazó que el mandatario local se haya “atrevido” a pedir, a través de las redes sociales, que la población no se manifieste ni cierre las calles, cuando se está enfrentando un grave problema social y que necesita reacción de quienes están siendo afectados.

“Una crisis muy aguda la del agua en Nuevo León, la ciudadanía está desesperada y al gobernador Samuel García solo se le ocurre pedirle a la gente en redes sociales que no se manifieste por favor”, redactó este martes 21 de junio.

La crisis del agua ha ido en aumento en Nuevo León (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Las palabras del productor de televisión se dieron un día después de que García Sepúlveda utilizara un “en vivo” en sus redes sociales para solicitar a la ciudadanía no manifestarte, luego de que se presentó una fuga de agua en la presa El Cuchillo, situación que dejó sin agua -en los horarios establecidos- a los hogares de la entidad.

Durante su discurso, aunque sin mencionar nombres, aseveró que las protestas están siendo organizadas por grupos contrarios a su administración, por lo que instó de diferentes formas a la población a que “no caiga en el juego”, pues puntualizó que podría hacer más daño que bien.

“Mañana les pido que no se manifiesten. Yo sé que lo está provocando una diputada federal y un patán, un corrupto de San Nicolás. No les hagan caso, no caigan en el juego. No afecten a otros ciudadanos, todos tenemos la misma crisis, cerrándonos las calles no nos va a ayudar. Hoy ya va el agua de regreso”, expresó.

Nuevo León atraviesa una fuerte crisis del agua (Ilustración: Jovani Pérez)

La situación de la presa neoleonesa ya había sido adelantada por el mandatario local, puesto que el pasado 19 de junio, a través de su cuenta de Twitter, García explicó las razones del nuevo recorte al abastecimiento de agua: “Debido a problemas con el suministro de luz, se generó una fuga en la presa El Cuchillo, la cual llegaba hasta a 600 litros por segundo”.

El gobernador por Movimiento Ciudadano aclaró que el ducto dañado lleva el 40% del agua a la Zona Metropolitana de Monterrey, por lo que indicó que “se generó una fisura muy importante, una de las más grandes en los últimos 20 años”.

Asimismo, aclaró que “desde hace más de 48 horas que se detectó la fuga, el personal de Agua y Drenaje ha estado trabajando en el lugar día y noche sin parar”, al tiempo que reconoció el trabajo del personal en la realización de los trabajos de mantenimiento y agradeció su esfuerzo.

Por su parte, aclaró que entiende el enojo de las y los ciudadanos, al tiempo que volvió a aclarar que su gobierno está haciendo “todo lo que no se hizo en 30 años para garantizar agua para todos; les pedimos comprensión y solidaridad, porque sólo juntas y juntos podremos salir adelante”.

SEGUIR LEYENDO: