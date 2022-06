Grupo armado desató una balacera afuera del penal La Pila en San Luis Potosí; no se reportaron lesionados

En la madrugada de este lunes 20 de junio se reportó un ataque armado en el penal La Pila en San Luis Potosí (Video:Twitter @franciscosoni)

En la madrugada de este lunes 20 de junio se reportó un ataque armado por parte de supuestos integrantes del crimen organizado a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) “La Pila” en San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de múltiples camionetas abrieron fuego contra dicho penal en un supuesto combate entre dos grupos criminales. Alrededor de las 5:00 horas, algunos testigos escucharon diversas detonaciones de armas de fuego, las cuales quedaron registradas en videos compartidos en redes sociales.

En los videos se puede percibir una decena de camionetas tripuladas por sujetos armados sobre la carretera federal número 57, mientras de fondo se escuchan ráfagas de disparos. “Están rafagueando La Pila bien machín. Está todo el tráfico parado. Son un ching* de trocas nuevesitas”, comentó uno de los ciudadanos que grabó el enfrentamiento.

De acuerdo con el vocero de Seguridad del estado, Miguel Gallegos, no se trató de un motín y señaló que por el momento no se podía comentar si se trató de un ataque directo al penal de La Pila. Asimismo, hasta el momento no se ha reportado a ninguna persona lesionada por este ataque armado, así como tampoco se registraron víctimas mortales.

Las torres de vigilancia del penal La Pila resultaron dañados tras el ataque armado (Fotos: Twitter@Pukkov)

Lo cierto es que los impactos de bala alcanzaron la barda perimetral y las torres de vigilancia del centro penitenciario, las cuales resultaron dañadas en su estructura y en sus vidrios. De igual manera, más de una decena de vehículos resultaron afectados debido a que los agresores instalaron ponchallantas sobre el tramo carretero.

Y es que ante la huida y para que no fueran alcanzados por las autoridades, los supuestos sicarios dejaron objetos ponchallanta en zonas de rodamiento, por lo que elementos de seguridad pública tuvieron que auxiliar a los vehículos que pasaban por el sitio. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, al menos cinco automóviles recibieron ayuda debido a que sus neumáticos fueron dañados.

Tras el reporte del ataque, personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la policía municipal capitalina arribaron al penal de La Pila para asegurar el perímetro y comenzar con las indagatorias correspondientes. En tanto, se suspendieron las audiencias de trámite normal en el centro penitenciario.

Hasta el momento, no se tienen reportes de personas detenidas por estos hechos, pues aún no se sabe si se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales que se disputan el control del territorio.

Al menos cinco automóviles recibieron ayuda debido a que sus neumáticos fueron dañados por los objetos ponchallanta (Foto: Twitter@SSPCSLP)

Cabe recordar que el pasado 16 de junio tres hombres fueron asesinados luego de que salieran del penal La Pila. Reportes locales indicaron que un grupo de sujetos armados interceptó el vehículo en el que viajaban las tres víctimas y abrieron fuego contra ellas.

El automóvil que fue atacado era conducido por el abogado de los tres hombres recién liberados, mismo que resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. La Guardia Civil municipal arribó a la carretera 57 sin detectar a los presuntos responsables del triple homicidio.

Estos casos se suman a la ola de violencia que enfrenta la entidad gobernada por Ricardo Gallardo Cardona, pues un día antes de estos eventos, dos hombres fueron ejecutados en la colonia Genovevo Rivas, sobre la calle Juan Rodríguez del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en la noche del domingo 19 de junio.

De igual manera, el pasado 15 de junio dos hombres y una mujer fueron acribillados luego de que supuestos sicarios los persiguieran por las calles de la capital potosina. Dos cuerpos fueron localizados en la calle Villerías, mientras que el tercero fue encontrado al interior de un inmueble, donde los agresores dejaron un par de cartulinas verdes con narcomensajes.

SEGUIR LEYENDO: