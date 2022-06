Mario Delgado convocó a todo México a cerrar filas a favor de Morena: “Nada puede dividirnos”

El líder del partido guinda planea consolidar la 4T rumbo al 2024 (Foto: Mario Delgado/Morena)

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, pidió a la ciudadanía cerrar filas a favor de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del 2024 donde se renovará la titularidad de la Presidencia de la República.

A través de un comunicado de prensa, el exdiputado federal aseveró que “nada puede dividirlos” al interior de la organización política; sin embargo, instó a que el interés individual no se sobreponga al interés colectivo de la 4T.

“Demostremos que nada puede dividirnos, que tenemos la firma convicción de que ningún interés personal puede estar por encima del proyecto de transformación. Salgamos de este proceso de renovación más unidos y fuertes que nunca”

Asimismo, puntualizó que todas las personas que quieran sumarse al movimiento que impulsó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son bienvenidas, pues el objetivo central será retener la titularidad del ejecutivo en los próximos comicios federales.

Mario Delgado confía en el triunfo de Morena rumbo al 2024 (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Recordando que, desde la fundación del movimiento, todos los militantes han acudido a los hogares mexicanos a solicitar el apoyo durante los procesos electorales, Delgado Carrillo aseveró que ya es momento de que haya mayor participación de la ciudadanía al interior del partido guinda.

“Así como salimos a pedir el voto por Morena a todas y todos los mexicanos, ahora es momento de permitirles a quienes simpatizan con el proyecto de Transformación que participen de manera activa en la renovación de nuestro partido. Vamos a cumplir la máxima obradorista de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena es un movimiento abierto y plural que pertenece al pueblo de México y en el que no pueden haber grupos o camarillas”,

En tal sentido, informó que, durante los siguientes tres meses, Morena llevará a cabo la renovación de los órganos internos, tanto a nivel estatal como nacional, el cual será mediante un proceso democrático, es decir, las encuestas, mismas que Delgado calificó como “transparente e incluyente donde no se deje fuera a nadie. […] porque la fuerza de Morena está en la gente”.

Finalmente, agregó que para que la Cuarta Transformación dure por muchos años más, todos los representantes dl partido guinda -desde un simpatizante, un militante, hasta un legislador, presidente municipal y gobernador- deben actuar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo ,así como hacer de la política un imperativo ético.

Mario Delgado y AMLO han defendido el método de las encuestas (Foto: Twitter/PartidoMorenaMX)

Esta no fue la primera vez que el dirigente nacional de Morena habla sobre la importancia de las encuestas, pues en semanas anteriores defendió el método con el que el partido guinda seleccionará a su candidato o candidata a la presidencia, luego de que Ricardo Monreal, presidente del Junta de Coordinación Política (Jucopo), externó su desconfianza a éste.

A su llegada al desayuno con gobernadores y secretarios que representan a la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Delgado Carrillo dio a conocer que su reunión en Toluca del pasado fin de semana tuvo como fin establecer el rumbo que tomará Morena en los próximos procesos electorales, los cuales serán las elecciones gubernamentales del Estado de México y Coahuila en 2023, así como el Ejecutivo Federal en 2024.

Aunado a ello, el dirigente nacional de Morena aseguró que la encuesta con la que el partido guinda seleccionará a su candidato o candidata a la presidencia de México reflejará “la voluntad de la gente”. Pese a que diversos funcionarios públicos han alzado la mano para representar a la 4T en 2024, Delgado Carrillo descartó la posibilidad de una fractura interna.

