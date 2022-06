Autoridades exhumarán el cuerpo de Debanhi Escobar el próximo 30 de junio

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

El cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa será exhumado el próximo 30 de junio, informó el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

El procedimiento permitirá que se realicen análisis a profundidad por un grupo de expertas y expertos médicos, para la homologación de dictámenes forenses que anteriormente fueron aplicados.

Esto se decidió en el marco de una reunión que la SSPC tuvo el 15 de junio con el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Internacional de Atención a Víctimas (CEAV) y los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

En dicha reunión también se verificó que todos los avances realizados mediante la colaboración entre dependencias e instituciones, obraran dentro de la carpeta de investigación que se encarga de integrar la Fiscalía de Nuevo León y a la que ya han tenido acceso los padres de Debanhi así como la CEAV.

El subsecretario afirmó que se seguirán realizando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

A poco más de dos meses de la muerte de la joven Debanhi Escobar, ocurrida en Nuevo León, su padre Mario Escobar ha denunciado que pese a que las autoridades han llevado a cabo más de 200 entrevistas, no tienen a ningún sospechoso ni imputado por el caso.

El padre de la joven dijo que él sí tenía sospechosos del homicidio de su hija, tanto hombres como mujeres, pero en estos momentos él no puede revelar esas identidades.

“A Debanhi la mataron, a Debanhi la sembraron, a Debanhi la plantaron ahí en la cisterna”, dijo en un video publicado en su canal de Youtube, mismo que precisamente habilitó para informar sobre lo que va ocurriendo en la investigación del fallecimiento de su hija.

“Ya son dos meses que no me dan nada, no puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable, no puede ser posible, estamos cansados, les pido que hagan su trabajo a la Fiscalía, el día de hoy no quisieron salir a dar declaración que, porque no tienen nada, bueno esa es mi declaración, lo que acabo de comentar”.

