El padre de Debanhi reclamó que tras múltiples entrevistas a testigos las autoridades no tienen un solo sospechoso del homicidio de su hija

A dos meses de la muerte de la joven Debanhi Escobar, hechos ocurridos en Nuevo León, su padre Mario Escobar ha denunciado que pese a que las autiridades han llevado a cabo más de 200 entrevistas, no tienen a ningún sospechoso ni imputado por el caso. El padre de la joven dijo que él sí tenía sospechosos del homicidio de su hija, tanto hombres como mujeres, pero en estos momentos él no puede revelar esas identidades.

“A Debanhi la mataron, a Debanhi la sembraron, a Debanhi la plantaron ahí en la cisterna”, dijo en un video publicado en su canal de Youtube, mismo que precisamente habilitó para informar sobre lo que va ocurriendo en la investigación del fallecimiento de su hija. “Ya son dos meses que no me dan nada, no puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable, no puede ser posible, estamos cansados, les pido que hagan su trabajo a la Fiscalía, el día de hoy no quisieron salir a dar declaración que, porque no tienen nada, bueno esa es mi declaración, lo que acabo de comentar”.

En otras declaraciones a medios, Mario Escobar aseguró que él ya tiene identificados a varias personas sospechosas de la muerte de su hija, tanto hombres como mujeres. Dijo que en la carpeta de investigación paralela a la que lleva la Fiscalía de Nuevo León sí hay avances. “Sí tengo sospechosos y no los puedo decir”.

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

También recordó que se realizará la exhumación del cuerpo de Debanhi para realizar una nueva necropsia que ayude a esclarecer los hechos, señalando que la que hizo la fiscalía había sido inútul. “La necropsia fue un mugrero. Lo que hicieron (la Fiscalía de NL) no estuvo correcto. Hubo mucha negligencia”, dijo el padre de Debanhi insistiendo en que a su hija la mataron, en que fue un feminicidio, reprochando que las autoridades aún buscan descartar que el móvil de lo ocurrido fuera un accidente. “No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente (...) Si no pueden con el puesto, renuncien”.

Además, aseguró que las autoridades han intentado intimidar a su familia durante cateos en su vivienda, tomando fotografías a escondidas y haciendo preguntas revíctimizantes.

La noche del 8 de abril, Debanhi salió de su casa acompañada por dos amigas, con quienes acudió a una fiesta en una quinta ubicada en el municipio de Escobedo, en el área donde inicia la carretera a Laredo, al norte de la zona metropolitana de Monterrey.

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

Sin embargo, cuando sus amigas regresaron a sus casa dejaron a Debanhi sola en el lugar, supuestamente por un altercado. Ellas aseguraron que llamaron a un “contacto de confianza” para que la recogiera de la zona y la llevara con su familia. Se trata de un conductor de servicios de transporte privado, pero la solicitud se realizó fuera de dichas plataformas. El conductor afirmó que la joven se rehusó a seguir en el vehículo y descendió. Al respecto, le tomó la icónica foto de ella parada sola en medio de la carretera y se la mandó a sus amigas. Después de eso no se supo más de ella por días

El 21 de abril, la Fiscalía de Nuevo León informó sobre el hallazgo de su cuerpo en una cisterna en el motel Nueva Castilla, a unos metros de donde la joven había sido fotografiada. El dictamen de la Fiscalía concluyó que Debanhi murió por un golpe en la cabeza, y entre las líneas de investigación está la de un posible “accidente”, lo cual ha provocado la indignación de su familia y gran parte de la población.

Durante los poco más de dos meses que han trascurrido tras el caso de la joven, las autoridades estatales se han visto envueltas en una serie de inconsistencias sobre sus hallazgos en el caso, así como contradicciones. Por mencionar uno de esos ejemplos, dicen que cayó a la cisterna pero no fue en la caída se golpeó la cabeza, sino al ponerse de pie (aún no queda claro ante la opinión pública como eso sucedió). Sin embargo sus cosas aparecieron suficientemente alejadas de ella como para dudar de que la versión oficial se lo que de verdad ocurrió.





