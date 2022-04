“No me importan que me sigan amenazando de muerte”: papá de Debanhi negó temer ante intimidaciones

Mario Escobar aseguró que ya tiene preparado el lugar donde descansará después de morir (Foto: Reuters)

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, dio a conocer que ha recibido diversas amenazas de muerte por parte de sujetos desconocidos, quienes lo intentarían intimidar para que desista de sus intenciones por esclarecer la muerte de su hija.

Mediante una plática con diversos medios al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ), lugar en el cual declaró que las amedrentaciones no lo detendrán en su cometido, así lleguen a consecuencias fatales.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, ¿quién?, no sé, pero no tengo miedo”, manifestó y sentenció: “Voy a seguir investigando”. El padre de Debanhi también aseguró que ya tiene planeado el lugar de su sepulcro en caso de que terminen con su vida: “En la bóveda que le hice a mi hija hay 3 lugares, y si necesito llegar hasta ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar.

Mario Escobar negó conocer la identidad de las personas que lo están amenazando, quienes lo contactan por vía telefónica para amedrentarlo y pedirle desistir de su emprendimiento para dar con la verdad sobre la muerte de su hija.

Mario Escobar desconoce quién lo esté amenazando (Foto: Reuters)

De la misma forma, dio a conocer que sus abogados le harán llegar a la fiscalía los resultados de las investigaciones emprendidas por los peritos particulares contratados por sus familiares, así lo manifestó al entrar a las instalaciones de la Fiscalía especializada en feminicidios.

Tras salir de las instalaciones de la dependencia, Mario Escobar aseguró que le fueron entregados los seis tomos correspondientes a la carpeta de investigación por la muerte de Debanhi, en la cual se incluyó las conclusiones de la autopsia.

De la misma forma anunció que se emprenderán acciones legales en contra de las personas responsables por la filtración de los últimos videos de la noche en la cual desapareció Debanhi, pues aseguró que se encontraban en “cadena de control” y ni la propia familia había tenido acceso a ellos.

“Esperemos que no se sigan filtrando nuevos videos, y si así es, que paguen los responsables. Hay que tratar de fincar responsabilidades si alguien las tiene”, manifestó Mario Escobar en entrevista con Milenio.

Un día antes de dar a conocer las amenazas en su contra, Mario Escobar retiró sus acusaciones por deficiencias y omisiones en contra de la FGJ, pues aseguró que tiene confianza en que la dependencia esclarezca las condiciones de la muerte de Debanhi.

El padre de Debanhi dijo tener confianza en la fiscalía (Foto: Twitter/dinosaurvlogs)

Las declaraciones del padre de la joven se dieron en el marco del anuncio del fiscal del estado, Adolfo Guerrero, quien dio a conocer que dos vicefiscales serían relevados de sus cargos debido a las omisiones en las investigaciones y búsqueda de Debanhi, pues habían surgido fuertes recriminaciones en contra de las autoridades por la poca eficiencia mostrada en el caso.

“Tengo la esperanza de que esto se solucione de la manera correcta. Me siento tranquilo con las respuestas que ellos me están dando y de que esto está avanzando; y si hay una persona culpable será responsabilizada por el hecho”, dijo Mario Escobar.

El pasado 23 de abril Mario Escobar había manifestado que personal de la Fiscalía había cometido “muchas negligencias, y lo que digan ahora es totalmente mentira; la sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado por eso”, manifestó.

De la misma forma, recriminó que los agentes de la dependencia ya habían realizado labores de búsqueda en el Motel Nueva Castilla 13 días antes de que se encontrara el cuerpo de la joven al interior de las cisternas, lo cual habría manifestado las deficiencias en el proceso.

SEGUIR LEYENDO: