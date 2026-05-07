CDMX activa alerta por Radiación UV extrema: Protección Civil solicita precauciones extraordinarias

Un aviso especial de las autoridades capitalinas solicitó medidas excepcionales para evitar afectaciones a la salud. (Imagen Ilustrativa)

La Ciudad de México enfrenta este jueves 7 de mayo una situación de alerta ambiental por radiación ultravioleta (UV) extrema.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta especial tras registrar un índice UV de 11+, el máximo en la escala de riesgo, y solicitó a la ciudadanía tomar precauciones extraordinarias para evitar daños a la salud.

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Un índice UV de 11+ representa el nivel más alto en la escala de riesgo y afecta a personas de todas las edades y tipos de piel. (Foto: @SGIRPC_CDMX)

La comunicación oficial subrayó la necesidad de protección extra para toda la población, sin distinción de tipo de piel o edad. La advertencia hizo énfasis en la importancia de no subestimar la potencia de los rayos solares durante esta contingencia.

Radiación UV extrema: así lo confirma la alerta oficial

La imagen publicada por la SGIRPC muestra claramente que el índice de radiación UV en CDMX alcanzó los 11+ puntos, clasificado como “extremadamente alto” y en la categoría de “Necesita Protección Extra”.

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El aviso fue emitido el 7 de mayo de 2026 , con un gráfico sobre los niveles de radiación y medidas de protecció n.

El índice UV 11+ representa el nivel máximo de riesgo para la salud , capaz de causar daños severos en la piel y en la salud en general.

El mensaje enfatiza que la protección debe ser total: no basta sólo con bloqueador solar, sino que se requiere una combinación de barreras físicas y resguardo.

La SGIRPC emitió un llamado urgente a la población para tomar medidas extraordinarias ante el riesgo máximo de exposición solar. (X/ @SGIRPC_CDMX)

Así, esta alerta refuerza el llamado a tomar medidas estrictas e inmediatas para reducir el riesgo de por exposición a la radiación solar.

Recomendaciones oficiales: cómo protegerse

El aviso oficial señala una serie de acciones prioritarias para disminuir el impacto de la radiación solar en los ciudadanos de la CDMX.

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Usar protector solar contra la radiación UV : aplicar siempre un protector solar FPS 30+ en toda la piel expuesta.

Vestimenta adecuada : optar por ropa de algodón de manga larga, además de sombrero y gafas con filtro UV.

Evitar exposición directa : permanecer el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores, sobre todo en horas de máxima radiación.

Cuidado especial a grupos vulnerables: proteger especialmente a infancias y adultos mayores.

La alerta incluye recomendaciones de uso obligatorio de bloqueador solar FPS 30+, gafas con filtro UV y vestimenta adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas buscan minimizar las afectaciones y proteger la salud de toda la ciudadanía durante este episodio extremo.