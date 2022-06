AMLO aseguró que “no hay tapados” para la elección presidencial de 2024

(Foto: Captura de Pantalla)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su gobierno “no hay tapados” con miras a la sucesión presidencial en el 2024, ya que es la vieja práctica del “dedazo” que ya quedó atrás.

Al ser cuestionado por la presencia de “carritos” en diversas calles de Monterrey, Nuevo León y otras ciudades del país, en donde se promueve la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario federal insistió que los funcionarios que quieran hacer promoción política, deben trabajar 16 horas en sus cargos y solo pueden dedicar tres horas “para pelar el diente”.

“Lo que he dicho y he seguido diciendo es que ya no hay tapados, ya no debe haber tapados. Esa es una práctica del dedazo. Todos los mexicanos tenemos derechos a votar y ser votados, y nada de que el que se mueve no sale en la foto”, enfatizó durante su conferencia mañanera realizada este viernes desde Huatulco, Oaxaca.

El mandatario federal destacó los trabajos de Adán Augusto López (secretario de Gobernación), de Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la CDMX) y de Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores). (Fotos/Cuartoscuro)

“Ya lo dije hace unos días: si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja 16 horas y de las 8 que quedan, puede utilizar 3 para ‘pelar el diente’ y 5 para descansar, pero no se puede que si tienen un cargo, apenas si 8 horas en la oficina y 16 para pelar el diente. Y si es así, podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente pero no ser funcionarios”, resaltó.

No obstante, López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación “es extraordinario”, al tiempo que alabó los trabajos de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, del canciller Marcelo Ebrard y de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

“Adán (Augusto López) es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia (Sheinbaum es) trabajadora, inteligente, honesta; Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre (de las Américas) muy bien, con mucha dignidad, un político profesional; Tatiana Clouthier nomás imagínense su tradición política, hija de uno de los políticos más importantes en la historia, de Maquío (Manuel Clouthier)”.

AMLO también destacó el trabajo de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls/ Archivo)

-¿También ve presidenciable a Tatiana?, le preguntó el reportero.

-”Sí, y de otros partidos. Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, (Mauricio) Vila, dije sí cómo no. Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat, gobernador de Oaxaca). Pues está bien que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar; Claudio X. González (empresario)”, señaló al tiempo que sonrió.

Información en desarrollo…