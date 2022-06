Los poderosos políticos vinculados a Naasón García, el líder de la Luz del Mundo culpable de abuso sexual de menores

Naasón García, el líder de la Luz del Mundo y quien se declaró culpable de abuso sexual de menores, tejió relaciones poderosas con influyentes políticos mexicanos. (Fotoarte: Infobae México)

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo y quien es identificado por sus seguidores como “el apóstol de Dios”, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por un juez de Los Ángeles, California (EEUU) tras haberse declarado culpable del abuso sexual de tres menores de edad, cuando era cabeza de esa institución religiosa, razón por la cual, el juez Ronald Coen lo calificó como un “depredador sexual”.

Desde antes de ser detenido en Estados Unidos (5 de junio de 2019), país en donde fue presentada una denuncia penal en el que se le imputaron otros 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano; Naasón García ya había dado mucho de qué hablar en México.

Y es que el líder de La Luz del Mundo, la cual tiene alrededor de 5 millones de fieles en 58 países, de los cuales 1.5 millones están en México, y cuya sede se encuentra en la colonia La Hermosa Provincia, al oriente de Guadalajara, capital del estado de Jalisco; contaba con una gran influencia en los grupos políticos mexicanos y de hombres poderosos.

Naasón Joaquín García tenía vínculos con importantes políticos mexicanos. (Foto: CUARTOSCURO/ Archivo)

En mayo de 2019, Naasón Joaquín García acaparó los titulares de los periódicos y las primeras notas de los noticiarios al protagonizar un escándalo luego de que la Luz del Mundo realizó un festejo por el cumpleaños número 50 de su líder, en el Palacio de Bellas Artes, el principal recinto cultural del país.

En el acto, convocado a través de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, se presentó la ópera “El guardián del espejo’', como un “homenaje al apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García”.

El evento, al cual asistieron importantes figuras de la política, causó un escándalo que llevó a la Secretaría de Cultura a emitir un comunicado negando tener conocimiento de que se llevaría a cabo un homenaje religioso en el máximo recinto cultural de México.

Amistades poderosas

El templo de La Luz del Mundo acoge a fieles de al menos 58 distintos países (Foto: Efe)

La iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín González, quien murió en 1964.

Fue creada en el contexto de la Guerra Cristera, cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles promovió una legislación para regular las actividades religiosas. En ese momento, Aarón Joaquín compró 12 hectáreas al oriente de Guadalajara para fundar una comunidad alrededor de su iglesia, la colonia Hermosa Provincia, la cual se ha convertido en una atracción turística.

Tras el fallecimiento de su fundador, fue sustituido por su hijo, Samuel Joaquín Flores, quien estuvo al frente de la congregación religiosa hasta 2014, año en el murió y fue sucedido por Naasón Joaquín García.

A lo largo de todo este tiempo, los líderes religiosos no solo llevaron a su congregación a más de 50 países, sino que tejieron poderosas amistades con empresarios y políticos. Pero no solo eso, incluso, algunos de ellos eran miembros de la iglesia, cuya imponente sede se encuentra en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El entonces senador de Morena, Israel Zamora, admitió ser integrante de la Luz del Mundo. (Foto: TW @IsraelZamora_)

Uno de los políticos que aceptó públicamente ser miembro de la Luz del Mundo fue Israel Zamora, quien fue senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al ser cuestionado de forma directa por un reportero si pertenecía a la iglesia evangélica, el legislador señaló:

“Te contesto con mucho orgullo que sí pertenezco a la iglesia, pero evidentemente en estas preguntas es como si a alguien le preguntaran su orientación sexual”, soltó Zamora.

Pero otros políticos con altos cargos también han sido vinculados con Naasón García, como el entonces diputado de Morena y cantante, Sergio Mayer, así como Martí Batres, quien fue senador morenista y ahora es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

El entonces senador morenista y ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, negó que se tratara de un evento religioso. (Foto: CDMX/ Archivo)

Ambos personajes fueron captados en el evento de los 50 años de Naasón García en el Palacio de Bellas Artes, por lo que fueron muy cuestionados ya que el evento tenía carácter religioso.

Sin embargo, Batres negó tener lazos con La Luz del Mundo y aseguró que acudió a Bellas Artes para disfrutar de una “ópera y un concierto de música clásica”.

“En el interior hubo respeto para todos los asistentes y no se le impuso a nadie ninguna visión religiosa ni se mezcló el concierto con un tipo de manifestación religiosa”, dijo.

“Yo soy agnóstico y laico, respeto todas las formas de pensar, pero no formo parte de esa iglesia. No soy un activista religioso, respeto a todas, es mi obligación como servidor público. Tampoco participé en ninguna organización, asistí como cualquier ciudadano, los boletos me los obsequió Israel Zamora”, aseguró.

Por su parte, Sergio Mayer aseguró que conoció a Naasón García, en el evento de Bellas Artes, al cual calificó como un acto “completamente cultural”.

Mayer se deslindó al aseverar que él solo acudió a un evento cultural. (Foto: Infobae)

“Tuve el gusto y el honor de conocer al líder espiritual de la organización religiosa la Luz del Mundo. Coincidimos en un evento completamente cultural, lleno de arte, un espectáculo de ópera teatral completamente laico”, escribió en sus redes sociales en ese momento.

Señaló que conoció al llamado “Apóstol” en el balcón del Palacio en el intermedio, cuando García salió a saludar a sus seguidores.

“Separemos una cosa de otra: dentro se llevó a cabo un acto artístico, si afuera le entregaron un reconocimiento o si le dedicaron el concierto, yo no sé, los invitados vimos un concierto”, aseveró Mayer, quien al día de hoy ya abandonó la función pública mexicana.

Pero otro político vinculado con Naasón García es el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien hoy en día se encuentra preso en el penal de Apodaca, acusado de abuso de autoridad y desvío de recursos.

"El Bronco" participó en una de las grandes reuniones religiosas de la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO/ARCHIVO)

En 2015, cuando era gobernador electo, “El Bronco” dio un discurso en una de las grandes reuniones religiosas de la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, en donde también participó Héctor Yunes, quien en ese momento era precandidato a gobernador en Veracruz; así como los entonces alcaldes de Tepic, Nayarit, Leopoldo Domínguez; de Guadalajara, Ramiro Hernández, y de Tonalá, Jorge Arana.

En 2018, el entonces gobernador de Baja California Francisco Vega, reconoció a Naasón Joaquín García como “Embajador del Reino de los Cielos”, mientras que el ahora exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, le entregó un documento donde elogiaba a la iglesia, toda vez que “promovía la formación de los mejores humanos del mundo”.

Por su parte, los alcaldes de Tecate y de Rosario en Baja California, así como el municipio de Acapulco, le entregaron las llaves de la ciudad a Naasón por ser un visitante distinguido entre 2017 y 2018.

Foto: REUTERS/Ringo Chiu/ Archivo

Después de que Naasón García fuera detenido en Estados Unidos, el ayuntamiento de Guadalajara canceló un homenaje que se realizaría al líder de La Luz del Mundo en donde se le entregaría una medalla “por su destacada labor humanitaria y altruista en Guadalajara”.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien también se le vincula con el líder religioso, aseguró que la relación con Naasón fue totalmente “institucional” por lo que compartieron en algunos actos.

Un “depredador sexual”

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, se declaró culpable del abuso sexual de tres menores de edad para obtener una sentencia menos larga. (Foto: AFP/ Archivo)

El miércoles 8 de junio, el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, California, Ronald Coen, sentenció a Naasón Joaquín García a 16 años y 8 meses de prisión por el abuso sexual de tres menores de edad, luego que el líder religioso mexicano se declarara culpable tras llegar a un arreglo con la fiscalía estadounidense, por lo que el juzgador lamentó no poder dictarle una sentencia más alta, toda vez que calificó a Naasón como un “depredador sexual”.

Previo a la sentencia, las víctimas hablaron en la Corte a través de Jane Doe, apodo judicial de las mujeres que se alzaron para denunciar a Naasón.

“Me violó una y otra vez. Eres una escoria humana. ¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías incluso más salvaje? ¿Recuerdas que me dijiste de modo salvaje que dejara de gritar? Sangré por días y días después de eso. ¿Recuerdas cuándo me pediste que te trajera a mi hermana pequeña para que la pudieras violar también? Te dije que ella solo tenía 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que la debía traer lo más pronto posible?”, dijo llorando otra de las víctimas durante la audiencia en la corte de Los Ángeles.

En otra declaración de una víctima, identificada como Jane Doe 1, señaló que García abusó de su poder “para aprovecharse de mí sexualmente”.

(Foto: AP)

“Mereces quedarte en la cárcel para siempre, pero incluso así no sería suficiente castigo”, escribió y lo describió como “depredador”.

El llamado “apóstol” llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para evadir una potencial cadena perpetua.

Varias mujeres pidieron al juez Ronald Coen, que anulara el acuerdo de culpabilidad entre García, de 53 años, y la Oficina del Fiscal General, diciendo que querían que el líder religioso enfrentara un juicio y un encarcelamiento más extenso.

Tras todo un día de audiencia, Coen, dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad.

Visiblemente molesto, el juez le dijo a Naasón Joaquín García que era un “depredador sexual”.

Al declararse culpable, Naasón Joaquín García evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

