AMLO aseguró que el verdadero interés de la oposición es “seguir haciendo fraudes”

Luego del amago lanzado por los líderes de la coalición “Va por México’', conformada por el PRI, PAN y PRD con una “moratoria constitucional” para no aprobar ninguna reforma constitucional promovida por el presidente, este viernes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la amenaza no es nada nuevo.

Desde Huatulco, Oaxaca, en donde realizó su conferencia mañanera, el mandatario federal aseguró que el bloque opositor “no propone nada” y solo “se dedican a estorbar”, ya que su verdadero interés es “seguir haciendo fraudes”.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho: estar bloqueando no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, ‘mucho ayuda el que no estorba’, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, (con) sus asesores politólogos, expertos. Imagínense decir ‘vamos a bloquear una reforma electoral’. ¿Qué provecho tiene eso?”, señaló.

“(...) Que tengan la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se cierre esa puerta por completo… porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como hacían antes de la voluntad del pueblo.. nada más que ya las cosas cambiaron.. es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, solo ellos tienen una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren que se amuele la realidad”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal resaltó que en los comicios electorales del pasado 5 de junio “no hubo ningún problema”.

“Aquí en Oaxaca hablaba (el gobernador) Alejandro (Murat) de gobernabilidad.. Le faltó decir que acaban de haber elecciones y no hubo ni un problema. El pueblo de Oaxaca eligió, entonces eso no les ayuda (a la oposición), pero están como para decirles ‘síganle, ahí la llevan’... pues que sigan su camino”, sostuvo.

Resaltó que la coalición “Va por México” amenaza con no aprobar la reforma a la Guardia Nacional (GN), “porque quieren revivir a la antigua Policía Federal”.

“En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional no pase a formar parte de la Sedena, ¿Qué es entonces lo que quieren? Que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como (Genaro) García Luna. Eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde Gobernación sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo. Entonces no creo yo que esto les ayude”, señaló.

