SEP: más de 40 escuelas resultaron afectadas tras el paso de Agatha por Oaxaca

La titular, Delfina Gómez, indicó que también se identificaron centros educativos que no han sido reparados desde el sismo del 2017. (Foto: SEP)

Viviendas afectadas, ríos desbordados y deslaves fueron algunas de las tantas afectaciones registradas en comunidades de Oaxaca tras el paso de Agatha, que tocó tierras mexicanas el 30 de mayo como huracán categoría 2.

El fenómeno se consideró como uno de los huracanes más intensos registrados en el país que, además de dejar nueve muertos y cuatro desaparecidos, también provocó severos daños en comunidades de la sierra oaxaqueña.

Debido al difícil acceso a éstas - intensificado por los destrozos - el Gobierno Federal recién comenzó a realizar los censos para cuantificar los deterioros; siendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) una de las dependencias involucradas en el estudio.

Como resultado del segundo día de recorridos y un primer reporte, la dependencia estimó que más de 40 escuelas resultaron afectadas tras el paso de Agatha.

Algunos de los daños observados en los centros fueron la pérdida de inmuebles, caída de servicios y deslaves en las zonas perimetrales. (Foto: SEP)

En un comunicado de prensa, la secretaría presidida por Delfina Gómez Álvarez destacó que, aunado a estas averías, gran parte de los centros educativos aún presentaba afectaciones derivadas del sismo del 2017 y, las cuales, nunca fueron atendidas.

Sin ahondar en detalles respecto al nivel educativo impartido o los daños generales observados, el documento indicó que las zonas en donde se identificaron a las instituciones perjudicadas fueron Pochutla, Santa María Tonameca, Puerto Ángel y Santa María Huatulco.

En esta última se encuentra la Primaria Rural Federal “Ignacio M. Altamirano”, la cual perdió su mobiliario y equipo de cómputo tras el desbordamiento del río Coyula y el arroyo Todos los Santos que también ocasionó daños estructurales y en la instalación eléctrica. Se estima que dicho centro impartía sus actividades a 90 niñas y niños con apoyo de cinco profesores.

En esa misma comunidad, el Jardín de Niños “Eduardo Mata” corrió con el mismo destino pues, además de los daños mencionados con la primaria, se suman las afectaciones en juguetes y materiales didácticos; colapso de sanitarios y drenaje y deslaves en la barda perimetral. En este plantel se solía atender a 27 menores.

Agatha dejó a su paso a 9 personas fallecidas y 4 más desaparecidas (Photo by Gil OBED / AFP)

El pasado 3 de junio, el Gobierno Federal declaró la “Emergencia Extraordinaria” por el impacto del entonces huracán que afectó, por menos, a los municipios de Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto y San Pedro Huamelula,

Con ello, el estado gobernado por Alejandro Murat tendría acceso a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Asimismo, por instrucciones del presidente (y ante la imposibilidad de acudir a la entidad por las elecciones del 5 de junio), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se desplegaron cuadrillas de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) para apoyar en los trabajos de limpieza, así como de búsqueda y rescate de heridos y desaparecidos.

En tanto, se prevé que este 9 de junio el Ejecutivo Federal sobrevuele las demarcaciones afectadas y visite Huatulco, Puchutla y Pluma Hidalgo para “decirle a la gente que no están solos y que continuarán los apoyos”. Pese a las intenciones de abarcar Ozolotepec durante su gira, mencionó que aún se reporta situaciones de riesgo en las partes más altas de la entidad.

“Me recomendaron que no era conveniente y no está bien el tiempo. Y si lo hacemos por carretera, no nos alcanza bien el tiempo”, explicó en su conferencia del 8 de junio.

